千億富豪隱身萬華！掌控「民視、味王」過半股權　現況曝：子女要他簽名就簽名

圖、文／鏡週刊

97歲的台裔日本人頴川建忠（本名陳建忠），身價千億元，目前是味王榮譽董事長，家族事業遍及台灣及日本等國，並已透過大洋僑果等11家控股公司，掌控台灣味王公司及民視大股東民投公司過半股權，但11家控股公司股權早已登記給3個兒子與味王董事長陳清福、陳月鳳等4名老臣，如今卻狀告老臣陳清福討股權，恐牽動民視與味全的經營權。

▲身價千億元的味王榮譽董座頴川建忠，失智後已住進養生村。（圖／鏡週刊提供，下同）



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目前頴川建忠在台資產，主要由老臣陳清福取得實質管理權，從此一安排可看出陳清福深獲頴川重用，儼然是他的分身，除了擔任主要控股公司大洋僑果公司董事長，陳清福也是味王公司董事長，並以大股東的身分擔任民視董事，支持現任的民視董事長王明玉，在今年5月的民視股東會中，由王順利連任董座。

頴川建忠原本看似已將家產安排妥當，5年前卻因頴川建忠失智出現變化，子女爭產浮上檯面，後來法院裁定由台北市府社會局監管他的財產，沒想到，日前頴川建忠的次子頴川欽和突然藉父親名義狀告陳清福，向台北地院提民事訴訟，請求還返「借名」登記股權，一旦成功，再結合母親及妹妹可能取得過半股權，進而影響味王及民視經營權。

台北地方法院日前收到味王榮譽董事長頴川建忠親筆簽名的訴狀，內容是控告老臣、味王董事長陳清福，要求他將名下大洋僑果及味王等公司相關股票全部返還，登記回頴川建忠名下，全案不僅涉及頴川建忠在台灣及日本等國的千億元資產，且因這些公司控有民視大股東民投及味王過半股權，一旦有所變化，勢將牽動民視及味王公司的經營權歸屬。

頴川建忠子女為了千億家產官司正打得火熱，但全都未與父親同住，目前頴川建忠住在台北市萬華區一家高級養生村接受「Long Stay」式照護，這家養護中心相當知名，也有負責醫療及健檢等事業，全天都有專人照料頴川建忠，他的家人也經常前往探視。

本刊調查，頴川的健康狀況不錯，但因失智，有時認不得人，也會記不得自己有幾名子女，子女要他簽名，他就會簽，因此才出現在訴狀委任書上簽名狀告老臣陳清福，後來台北市社會局去問他為什麼要告，頴川卻又表示沒有這回事、有前後矛盾的狀況。

頴川建忠的父親青果大王陳查某，育有5名子女，么子是前副總統連戰的姻親，長子頴川建忠則為了在日本做生意而入籍日本，並以本姓陳的堂號「頴川」為日本姓，但他仍以台灣人自居，在相關的文件上都是簽本名「陳建忠」。

然而，2014年頴川建忠因健康因素，逐漸淡出集團經營，子女在隔年就開始爭產，雙方在台灣與日本大打官司，全案的爭執點，就在於大洋僑果等控股公司的股權歸屬，但因頴川建忠已失智，該如何釐清，仍待法院審理認定。



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