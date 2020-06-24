路透：中國議題成川普政治提款機　美對中貿易出口2個月暴增532億





▲川普在選民面前展現強硬姿態，誓言美國優先，會對中國硬起來。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國2020總統大選將屆，中國議題成為總統川普的政治提款機；然而根據路透社指出，川普口口聲聲要和中國「切八段」，事實卻是中國自美國進口的貨物增加了，美國許多企業公司對中國的投資仍在持續，而全球最大的2個經濟體若要分道揚鑣，將會在市場掀起狂浪。

路透社報導，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）22日受訪時，強硬表示美中貿易協議已經結束，結果此話一出讓瞬間衝擊美股，也讓他在當天晚間立刻調轉風向，表示他的意思是，美中因為新冠肺炎疫情而對彼此失去信心。總統川普也立刻發布推文表示，美中貿易協議仍會完整持續下去。

到了23日，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在接受《福斯商業頻道》訪問時表示，便公開讚揚了北京當局。這些跡象顯示川普政府內的人，皆在為了上周川普上周說的不排除「和中國完全切斷關係」，做出後續的損害控管。

▲事實上美國與中國貿易規模龐大且複雜，川普口號難以兌現。（圖／達志影像／美聯社）

川普競選連任的主軸便是「對中國硬起來」，他也不斷在公開場合稱這場影響全球的疫情是中國所害，甚至多次稱病毒名為「功夫病毒」、「中國病毒」等。他不斷釋出政治訊號，若中國讓他不滿，美國大可拍拍屁股結束兩國關係，但事實顯示與川普不同。

事實上，美中兩大經濟體的貿易網絡複雜，不僅中國必須為此提升從美國進口貨品的總額，中國龐大的市場誘因，也讓美企無法因為川普一句「東西收收走人」而退出中國，相反的，投資正在持續。

美國出口自中國的貿易總額從2月的68億美元，在4月上升至86億美元，而從中國進口的貨品從11年來最低點的198億美元，上升至311億美元。美國農業部的數據顯示，出口至中國的大豆在4月已增至42萬3891公噸。