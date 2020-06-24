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全球增100萬確診只花9天！單日確診屢創新高　譚德塞：疫情正在加速

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，疫情相較初期明顯加速。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間24日上午5點30分，全球累計確診917萬8773例、47萬4513死；光是美國、巴西和俄羅斯相加起來，累計確診已佔404萬例，將近全球染疫人口一半。WHO秘書長譚德塞表示，近日全球單日新增確診及各國病例新增屢創新高，顯示疫情仍處在爬坡當中。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計233萬8275例確診、12萬1119死；巴西累計110萬6470例確診、5萬1271死；俄羅斯59萬8878例確診、8349死；印度累計44萬215例確診、1萬4011死；英國累計30萬7682例確診、4萬3011死。

祕魯方面，累計26萬810例確診、8404死；智利累計25萬767例確診、4505死；西班牙累計24萬6752例、2萬8325死；義大利累計23萬8833例確診、3萬4675死；伊朗累計20萬9970例確診、9863死。

WHO專家指出，各國擴大檢測以及疫情進一步擴散，都是造成近日單日確診屢創新高的原因，而新增的死亡案例中，多數發生在美洲地區。美州地區在4月之後，開始成為全球疫情爆發中心。

譚德塞指出新冠肺炎爆發後，全球至少花了3個月才破百萬確診，但從800萬例到突破900萬例，花費時間僅僅9天，顯示疫情正在加速，還處在爬坡中。譚表示全球當前最大問題不在病毒，而是各國缺乏領導及團結。

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