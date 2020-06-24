美國務卿駁斥波頓爆料：書中充斥謊言扭曲事實

▲白宮前國安顧問波頓（John Bolton）爆料新書今天正式問世。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

白宮前國安顧問波頓爆料新書今天正式問世。在書中被提及多次的美國國務卿蓬佩奧今天指控，波頓新書有諸多謊言與遭扭曲事實，與他印象中所發生的事截然不同。

波頓（John Bolton）新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）今天正式出版。書中爆料美國總統川普曾當面請求中國國家主席習近平，多購買美國農產品助他打贏連任選戰，也曾建議習近平繼續在新疆興建集中營。

蓬佩奧今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示，他本人也在「事發之室」，也有出席書中提及的會議，但書中內容與他印象中所發生的事截然不同。蓬佩奧指控：「這些事不是被完全扭曲，不然坦白講就是與真實發生事情不符的謊言。」

蓬佩奧透露，波頓在書中宣稱他人在「事發之室」，但事實是波頓十分難搞也洩漏許多資訊，所以常發生的狀況是，波頓在職期間並無參與會議，因為官員們意識到資訊有遭暴露風險。

蓬佩奧批評，美國現任總統仍在職，他最重要的國安官員卻出書，宣稱美方對外國領袖說了什麼，或在私人會議中在敏感議題上有什麼發言，這種作法對美國政府造成巨大風險。蓬佩奧指出，波頓所作所為立下糟糕先例，他為此感到難過。

至於川普是否有鼓勵中國在新疆作為，或對此睜一隻眼閉一隻眼，蓬佩奧表示，川普在他上週與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪夏威夷會談期間，簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，這是兩黨都支持的歷史性法案，公開指責中國西部發生的人權侵犯事件。

蓬佩奧說，他不知道波頓從哪得到資訊，但他的觀察是，川普立場一向很清楚。他指出，在人權事務上，美方須平衡拿捏許多複雜議題，但川普一向清楚表達他的期待是什麼、美國該如何在人權議題上成為領袖。

蓬佩奧表示：「不論是香港人民自由，或是洛興雅人與世界各地的人權，這任總統了解美國作為全球自由人權燈塔是至關重要的事。」

主持人追問蓬佩奧，是否曾親耳聽到川普鼓勵習近平在新疆興建集中營，蓬佩奧斷然表示：「沒有，當然沒有。」