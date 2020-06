墨西哥7.4強震至少4死！　地表驚現裂縫「不斷開合」

▲墨西哥強震地面反覆開合。(圖/翻攝推特/@EmilianoSwiftie)

記者張靖榕/綜合外電報導

墨西哥南部瓦哈卡州(Oaxaca)當地時間23日上午10時29分,發生規模7.4的淺層地震,深度26.3公里。強烈地震造成路面明顯開合,碎石瓦礫大量崩塌,最終造成至少4人死亡,許多人都受到嚴重驚嚇,甚至蹲在路上相擁而哭。

根據美國地質調查局(USGS)觀測,地震震央位在聖塔瑪莉亞薩波蒂特蘭(Santa María Zapotitlán)西南南方12公里處。當地媒體報導,目前部分地區受影響的建築物停電,旅遊區瓦圖爾科(Huatuico)少部分建築物倒塌,造成死傷,當地一間醫院也受損,病人需疏散至他處。



This was the earthquake in Mexico City pic.twitter.com/pZJ78u6qGy