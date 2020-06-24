美國務卿：中國特使「蓬楊會」抗議對台軍售F-16

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美中外交高層日前在夏威夷會談。美國國務卿蓬佩奧今天透露，中方在會中對美國決定販售台灣F-16系列戰機表達不滿，他則強調對台軍售完全適當，與美國歷任政府作法一致。

在美中關係持續惡化之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷舉行閉門會議。這是兩人繼去年8月紐約閉門會議後，首次再舉行的面對面會談。

蓬佩奧今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，被問到「蓬楊會」是否有觸及中國人民解放軍8月演習計畫，以及美國對此態度為何。日本共同社日前報導，共軍8月擬在海南島南海區域，舉行設想奪取台灣東沙群島的大規模登陸演習。

蓬佩奧回應表示，他與楊潔篪在會中談論許多軍事活動議題。中方不滿美國國防部及美國海軍在印太區域行使自由航行權，美方則清楚表明未來會持續這麼做。

蓬佩奧指出，會中也談論台灣議題，雙方清楚了解彼此對對方行為的期待。蓬佩奧說，美國行政部門已收到軍售台灣F-16的通知，中方對此不滿，但他強調對台軍售「完全適當」，也與美國歷任政府對台作法一致。

蓬佩奧表示，美國總統川普競選時及過去2年半闡述要做的事，美方會持續進行，以確保美國人民持續享受自由、安全與繁榮，不被中共所危及。

美國國務院去年8月批准軍售台灣66架F-16系列戰機，軍購總額約80億美元（新台幣2507億元）；台灣軍方預估115年可完成交機作業。在總統蔡英文5月20日第2任宣誓就職當天，國務院再宣布售台18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。