波頓新書揭川金會內幕！　曝川普「想要畫面不重實質」

▲波頓新書其中章節爆料川金會內幕。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）的新書出版，他在書中爆料川金會的內幕，包括總統川普2018年飛往新加坡與北韓領導人金正恩會面，是為了作秀博取全球焦點，而且只對會談的一小段簡短聲明就感到滿意。另外，他也提到南韓總統文在寅與川普的互動。

綜合外電報導，波頓在書中回憶，2018年6月12日在新加坡的川金會，他從一開始就表示反對，並多次向總統表示應該要取消。不過川普當時的回應顯示他注重表面更大於達成實質的內容，川普想去新加坡，並私下表達「那會是一個很棒的展演場地」。

波頓接著指出，在飛往新加坡的途中，川普醉心於欣賞媒體簇擁報導金正恩已經抵達新加坡的消息，並且滿心期待自己抵達時的報導。書中提到川普對於這世紀性的會面，要求太膚淺，僅達到簡短的聲明就滿足了，儘管聲明內容「並沒有對任何議題表達太多」，且對於兩韓之間的分歧和北韓無核化，也無實質進展。

▲鷹派波頓對總統川普的作風相當有意見。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩在聖淘沙（Sentosa）川普下榻處嘉佩勒渡假村（Capella Hotel ），和川普會面，並恭維他說美國前任總統就不會拿出領袖氣度，促成這樣一個峰會。波頓寫道，這位共和黨總統當下的反應是「川普自滿自誇」。

書中指出，當川金會面時，金正恩當面向川普表達了對他個人的看法，而川普也做出回應，認為金「非常聰明，有些神秘，是一個非常棒的人，完全真誠，個性還很好。」事實上，新加坡的川金會結果負面，兩國領袖在峰會上不歡而散，波頓還稱川普曾說這就像情侶分手一樣，他不想讓金正恩先離開，分手應該由他提出。

波頓也提到，南韓總統文在寅此行對於平壤和華盛頓的寄望太大，抱持著此行能讓他更接近兩韓統一的不切實際的期待，他甚至在川普面前，直接替金正恩說北韓會完成無核化。

在川普身邊的17個月裡，波頓指出川普對特定議題所做的決定拿捏不定，常常隔一兩天就又無效，因此沒什麼人想看待此事，而等到那些牽制川普行為的主要官員都決意離去後，總統身邊就只剩下表面奉承且無心做事的人。

對於波頓的新書《發生之室：白宮回憶錄》引起的國際風波，南韓方面反駁本書內容有誤，而且根本就是捏造事實。南韓國家安全保室長鄭義溶發出聲明，稱波頓單方面出版的行為，違犯了國際外交的基本原則，而且會對未來的談判造成嚴重傷害。川普也在轉發《韓聯社》的新聞，抨擊波頓滿口謊言，講的全是假故事。