唯一台灣成員！廣達旗下「雲達」獲選Open RAN聯盟　可望進入美國5G國家隊

▲廣達電腦旗下「雲達科技」加入美國Open RAN政策聯盟。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

廣達電腦（2382）旗下「雲達科技」宣布，獲選加入美國Open RAN政策聯盟（Open RAN Policy Coalition），為全球45家電信商中目前唯一的台灣成員，可望打入美國5G國家隊，並在現有的基礎上強化與其他電信商的合作關係，增添動能。

雲達表示，Open RAN政策聯盟為美國政府政策建言單位之一，致力推動5G先進無線電技術的研發，秉持開放、創新的基本原則，降低技術導入門檻、促進業界良性競爭；台灣資通訊廠商近年來力拚轉型及品牌，雲達加入聯盟後，等於拿到進入美國5G國家隊的門票。

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隨著5G來臨，雲達指出，業界正積極發展開放無線接取網路（Open RAN）的標準及技術規格，重新定義無線電、硬體和軟體間的開放介面，部署可讓各家廠商加入的網路，以擴大供應鏈。

雲達過去幾年提供硬體設備給日本樂天電信（Rakuten Mobile）的雲端原生行動網路（cloud-native mobile network）使用，並且參與開放式網路自動化平台（ONAP）基於機器學習的「資料湖泊」（Data Lake）計畫；此外，雲達也是電信基礎架構專案（TIP）的成員及開放無線接取網路聯盟（O-RAN Alliance）的貢獻者，有助加速實現Open RAN。

▲廣達電腦總部。（圖／記者湯興漢攝）

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達很榮幸成為Open RAN政策聯盟的一份子，「我們非常期待可以和全球強大的生態系合作，和頂尖的電信營運商及供應商共同克服現有封閉式專有架構的障礙，為市場貢獻技術與創新。」

展望未來，雲達科技將與其他聯盟成員共同努力，建置更為簡便的全新5G基礎架構；由於傳統設備供應商並未給予電信營運商太多選擇，因此現在更需要以開放式架構打破市場封閉性，引進由多家廠商所提供的解決方案。

雲達透露，Open RAN能支援無線系統解構與虛擬化，讓無線電創新技術能更快速、更容易導入網路，比起分別建置各個元件，開放系統本身的高互通性也具有高度競爭優勢。

為了更快實現Open RAN，雲達將貢獻在雲端技術及軟體定義網路的專業，協助克服技術障礙，發展出適用於各類型電信營運商的嶄新應用案例。