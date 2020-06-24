只開電扇「捨不得開冷氣」！　老太太熱暈送醫…肛溫狂飆45度

▲長輩捨不得開冷氣，沒想到最後竟被熱暈送醫。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

最近幾日天氣持續高溫炎熱，中央氣象局23日針對全台8縣市發布高溫特報，台北更飆出38.4度高溫，打破今年最高溫紀錄。根據衛福部統計，截至22日止，6月已經有多達417人因熱傷害送醫，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡提醒，民眾外出最好撐傘或戴帽，還要多補充水分以防中暑。

朱柏齡表示，光是昨天就有至少3人因熱傷害送急診，一名70多歲的老婦獨自住在頂樓，個性節省的她捨不得開冷氣，平常只會開電風扇及窗戶散熱，不過2天前老婦開始沒有食慾，家人摸她額並未發現異狀，孰料不久後老婦便昏了過去，緊急送醫檢查竟發現，她的肛溫已高達45度。

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由於長輩的血液循環不佳，用徒手摸額的感溫方式，顯然非常不準確，在這種高溫炎熱的天氣下，朱柏齡提醒長輩千萬不要省冷氣費，若家中有失智的老人家，必須多加留意動向，他們出外不知道要走騎樓，也不曉得口渴時要補充水分，在烈日下曬了一陣子，就可能出現噁心、嘔吐、頭昏症狀。

此外，近日有一位搬運工在烈日下工作數個小時，因沒有適度休息，走路到一半突然不穩，下秒直接昏迷倒地，同事立即將他送醫治療，當時搬運工的體溫已飆升到43.5度，情況非常危急，一度還引發多重器官衰竭。朱柏齡呼籲雇主增加休息時間，且須給新進員工1至2週的熱適應期。

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