「台灣回歸祖國日本」！東京都知事候選人提超狂政見…命令你們投給我

▲東京都知事候選人後藤輝樹競選海報。（圖／翻攝自YouTube／後藤輝樹）



記者王致凱／綜合報導

東京都知事選舉將於7月5日登場，本屆共有22位候選人參選，創下新紀錄，其中也包括多位造型、訴求奇特的參選人。登記第17號獨立候選人就在政見中提出「台灣回歸祖國日本」的主張。

後藤輝樹今年參選東京都知事，不但將自己打扮成動畫「Code Geass 反叛的魯路修」裡的主角，配上「命令你們把票投給我」文字，政見內容更強調他是「唯一提出台灣回歸祖國日本」的政治人物。

他的其他政見包括，將東京打造成世界第一的AI科技城市，導入「AI副知事」、全東京都禁止使用現金、大麻合法化、基改嬰兒合法化、一夫多妻（一妻多夫、多夫多妻）合法化等。

據悉，現年37歲的後藤輝樹自參選神奈川縣議員開始，已經投入過多次選戰，且每次都提出各種不尋常政見，在網路上掀起話題。事實上，後藤輝樹2016年也曾參選過東京都知事選舉，當時他曾貼出一張穿著舊日本軍服的競選，引發議論。

另外，日本放送協會2016年播出該屆東京都知事候選人政見發表影片時，內容甚至有部分言論遭NKH消音處理，在日本選舉史上也屬於罕見。

▼後藤輝樹提出台灣回歸日本政見。（圖／翻攝自後藤輝樹網站）

