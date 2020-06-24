「金融股」小心存！0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

圖文／鏡週刊

元大高股息ETF（0056）是國內老字號訴求股息收益的產品，其成分股表現動見觀瞻，被愛好股息收益的投資人，當作重要指標。有意思的是，不少存股族偏好金融股，但0056偏偏含「金」量極低，歷年來只有兆豐金不動如山；日前成分股調整，才又多了一檔京城銀。

0056成分股篩選原則必須符合3條件，一是公司市值要在台股前150大，二是流動性佳，三是未來一年預估現金股利殖利率要在前30名，具備這3要件才能被選入；過去金融股入榜家數少，存股族偏好的熱門標的多未列於其中，日前台灣高股息指數成分股調整，京城銀即以新生亮相，首度納入高股息梯隊中。

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不過，相較高人氣金融存股標的玉山金、第一金、中信金，京城銀算是存股族眼中的「冷門股」，此次納入0056成分股，也讓大家眼睛為之一亮。台大學霸、價值型投資達人胡升鴻就曾直言，京城銀是所有金融股中，獲利能力相當優異的銀行，加上老闆投資眼光極佳，善於危機入市，對銀行長期表現也有加分。

胡升鴻分析，京城銀最大亮點在優異的利差表現。「銀行最重要獲利來源在放款，京城銀專注服務南部中小企業，特別在台南一帶長期深耕，老客戶黏著度相當高，與銀行往來密切，是推動獲利很大的引擎之一。」

另外，當京城銀股價超跌時，公司也會真槍實彈執行庫藏股，以維護股東權益。「過去印象，每當京城銀股價來到30元附近、或股價低於淨值時，公司就會啟動買回庫藏股，之後註銷，對銀行獲利都有一定幫助。」胡升鴻認為，布局銀行股最重要三件事，是吸收低息存款的能力、不良認定標準及備抵呆帳覆蓋率、以及企業文化，投資金融股前，建議大家還是要多做點功課才行。



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