外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你這樣搶賺美元、日圓、人民幣

▲美元走弱，投資人資金開始湧向澳幣等高風險貨幣。（圖／123rf）



記者陳心怡／台北報導

許多投資人看好經濟有望復甦，市場情緒樂觀，在美元持續走軟情況下，投資人資金開始湧向包含澳幣及新興市場在內的高風險貨幣。

外匯專家李其展表示，美元指數走弱的主要原因有兩個，一是因前陣子美股表現好，大家覺得美國政府大撒幣會刺激需求，因此之前被拋售的歐元、英鎊就趁勢反彈，另外，市場預期先前縮減的消費也會重新回來，歐洲相對容易受益，導致美元被壓下來，所以非美貨幣往上升，順便把美元壓下來。

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但美元對台幣就不一樣了，李其展指出，央行先前表示6月開始的確有熱錢流入，熱錢進來導致台幣走強，在美元反彈這段時間上，台幣還是維持更強，在29.6以下震盪的機會較多，從這角度來看，只要台股續強，台幣依然可以續強。

李其展表示，澳幣從3月見底後反彈到現在，漲幅已經不小了，以現況來說，要再去摸底澳幣的風險較高，如果以澳幣兌美元來說，大約是在0.67~0.68支撐買盤夠強，就能延續澳幣反攻格局，但短線上需要澳幣站穩0.7之後，才能夠確定反攻趨勢延續，不然如果澳幣慢慢整理轉弱，那有可能商品貨幣的反彈就此結束。

對於許多投資人也喜歡的南非幣，李其展指出，南非幣近期正在回測1美元兌17.5~17.8的支撐區，如果有撐住的話，南非幣或許有反彈空間，但要注意南非幣和澳幣因為目前經濟狀況不是很好，雖然有些擴大基礎建設、中美政策利多支持，但未重返多頭格局，目前只是跌深反彈。

在美元持續走弱的情況下，現在是逢低買美元的好時機嗎？李其展說：「我們很難判斷這波熱錢會衝多遠，如果想投資美元一樣可行，但是建議分批買，因為目前還沒出現美元明確轉強的時機點，手上如果持有美元部位，建議不要超過五成，因為如果股市續強，還會有更便宜的美元可以買。」

至於澳幣或新興市場貨幣，李其展表示，現在仍可以買，但不要買多，因為目前主要是跌深反彈，建議最多投資外幣部位的5~10%就好。

此外，日圓和人民幣向來也是台灣人愛買的貨幣，李其展表示，日圓的話因為近期無法去日本，所以投資人買的意願普遍也不高；人民幣近期則是偏弱整理，唯一好處就是利息相對較高，所以要投資人民幣可以，但是投資部位不要太多，建議佔投資部位的10%以內。