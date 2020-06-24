先探／晶電、隆達不得不結盟的理由

晶電Mini LED技術獨步全球，將獨占二年蘋果單之外，美國商用電腦大廠也蠢蠢欲動導入，與隆達結盟，明年新投控將成機構法人必備投資標的！

文／林麗雪

不僅僅最大的蘋果訂單到手，據了解，微星甫發售的Creator 17筆電及華碩下半年將發售的新款Mini LED電競筆電，早在上半年就找上了晶電與友達開發量產，由於開發順利，國內品牌廠甚至已計畫明年進一步將Mini LED導入中高階商用筆電；日前，供應鏈更傳出，兩大美國商用筆電大廠惠普及戴爾已向友達接觸量產Mini LED商用筆電計畫，甚至連陸廠小米，也在評估將Mini LED導入六吋智慧手機，非蘋Mini LED訂單可望大爆發，晶電及友達不得不加快腳步調整供應鏈搶商機，更直間接促成晶電與隆達的結盟。

晶電至少獨占二年蘋果單

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有業者私下評析，晶電、隆達合組新投控的換股比例，乍看是委屈了晶電、便宜了隆達，但就長遠來看，三方都可因此擴大了客戶基礎，加快搶進Mini LED商機，並拉大與競爭者的距離，新投控的獲利也將遠高於市場預期，成為外資機構法人未來必配備的Mini LED廠。

晶電開發Mini LED長達多年，Mini LED多年來不被看好，是因為成本不夠低，終端售價會過高，用傳統大宗消費性市場的思維去評估，多數的人不看好Mini LED成長力亦理所當然。

直至去年底，供應鏈陸續確認，蘋果確定在十二．九吋的iPad Pro上導入Mini LED，即便如此，市場依然認為，如此高階的機種，賣不了幾台，對於Mini LED廠商的實質獲利貢獻將相當有限。

但，蘋果向來以高品質著稱，Mini LED供應鏈業者直言，「蘋果在意的不是成本，而是良率要多高，以及避免修復的成本」，正因為蘋果的高品質要求，才凸顯台廠的技術優越、並加速台廠Mini LED聚落的成形，晶電才能在未來一、二年獨占蘋果全系列Mini LED商機。

業內人士分析說，晶電目前的技術及成本，跟國際大廠OSRAM至少有一年以上的差距，短期一到二年內，歐洲大廠OSRAM應不易取得蘋果Mini LED的訂單；至於陸廠未被選入供應鏈，主因是成本太高，由於三安光電量產的Mini LED晶粒均勻度仍不夠，導致良率不佳及終端修復成本可能過高，像蘋果這樣的品牌大廠是沒有辦法接受這樣的品質及修補成本的。

非蘋加入 產能供不應求

就一般照明及中低階消費性電子產品而言，消費者對於返修率的容忍度可以是高的，但就目前品牌大廠將導入的Mini LED高階筆電應用機種，不管是電競比賽使用者、專業繪圖設計創作者、高階商務人士使用者等，對於返修率的容忍度都是極低的，正是這樣的高階利基市場應用，才是晶電可以快速和對手拉開差距的憑藉。（全文未完）

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