先探／資產大通膨年代

今年元月底新冠疫情爆發以來，生技股雞犬升天，股價飆漲超過五倍者比比皆是，顯示台股資金行情的威力；在股價拉高後，只要釋出部分資金，對於低基期的個股推升力道就不得了，資產股蟄伏超過25年，近兩年台資回流，股價已開始陸續有所表現，尤其低股價淨值比以及都會型配息資產股吸引力增強，可密切注意。

文／方亞申

這次新冠疫情，推升生技股股價紛紛大漲，包括口罩、檢測試劑、疫苗、新藥類股，這些漲幅如同一九九○年代電子股剛開始的十倍速年代飆漲，顯示台灣的確有資金淹腳目現象。

其實在電子股十倍速年代之前，台股一九八○年代末期，指數大漲至一二六八二點，當初更是有不少個股創造出奇蹟，例如國壽大漲至一九七五元，三商銀、中華開發、華園飯店、台火股價都超過一千元以上。當時正流行有土斯有財，資產股飆翻天，六福出現三三○元天價、當紅的士林三寶—士紙天價為二六一元、士電三六一元、新紡二四九元，欣欣三九五元、農林三八八元、南港三三四元等等，當時時空背景就是上市公司少、籌碼不多，加上資金淹腳目，股價一飛沖天者比比皆是，正如同這次生技股大漲一樣，不同是生技股大漲五至十倍是在五個月不到時間，資金反映效率更快。

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都更建案大爆量 房地產價格墊高

生技股的大漲，意味著台股資金的充沛也不擔心政策打壓及國際局勢。看看今年全球籠罩在新冠疫情下，新台幣在主要非美貨幣中表現相對強勢，是台股相對國際股市強勢最有利地方。今年以來至六月十八日止，新台幣升幅一．五二％，若排除具避險貨幣性質的日圓上漲一．三三％，新台幣可說是最強貨幣，歐元僅上揚約一％。而韓元狂貶四．五％最多，其他如馬幣貶值四．○三％，英鎊、泰銖、星幣重跌三至四％，印尼盾、澳幣、人民幣貶值幅度介於一．五三至一．八六％。幾乎各國貨幣兌美元都是貶值，所以說台幣的升值相當特殊，尤其在今年累計外資淨賣超近六千億元下，還能升值，真是有錢流進來。

相對於防疫股，具有貨真價實的土地資產又有配息，而股價被低估的公司，近來頻頻出現有心人士介入，股價在保守中平添了些獲利機會。

去年申請台資返台超過八千億元，已對新北、桃園、台中、台南及高雄等地土地資產價格起了不小推升作用，不少公司如達新等更因賣地出現超高獲利及配息。

今年雖然受疫情影響，而少了資金回台消息，惟觀察今年土地市場經過去年飆破三千億元的歷史成交天量後，第一季土地市場持續熱絡，單季交易金額達八五○億元。且前四月全台土地成交金額已達破紀錄的一○八八億元，較去年成長三○％；另一特殊點是政策鼓勵都更，而都更推案每坪價格就成為指標。

資產股股價上漲的條件

據統計，今年前五月雙北市都更推案量累計約八七○億元，案量已達去年全年的七一％，顯示出都更推案力道十分強勁；由於房市持續復甦，房產專家推估，今年全年都更推案量估計可突破一五○○億元歷史新高。過去幾年市場焦點都在中南部，也刺激中南部推案每坪價格都創歷史新高，但今年雙北市推案又回到台北，以台北市都更案量最多，高達約七六八億元，新北市一○二億元。都更案數量最多區域是中山區、士林區，今年大台北都更建案不僅大爆量，而且就是很貴，正顯示出土地資產價格通膨的另一面。

統計資料顯示，至少有十個都更案平均開價創下該區段新高價。如信義區「松德長虹」平均開價每坪一五○萬元，中山區「中山松悅」平均開價一四五萬元，「忠泰繪」平均開價一○○萬元，為德惠街新高價。士林區「圓山帝寶」平均開價一○○萬元，締造承德路四段新紀錄，房市景氣好轉，都更案坐落地點普遍不錯，是建商挑戰高價主因。（全文未完）

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