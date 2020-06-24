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瘋電影／超完美社區　住你房子開你車子把你埋了的幸福

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文／賴賴

▲▼超完美社區。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

衝著男女主角來看的，從預告上整部片就只有兩位主角，這其中可發揮的空間肯定很大，這樣的劇本卡司最重要，一個不小心，選角錯誤電影鐵賠，果然電影流暢好看，要說這是黑鏡系列感一點也不違和，強大的編劇力，在一個場景完成整部電影，懸疑驚悚詭異，從沒看過的新穎劇情，卻又超強切題，一眼就看出來你的幸福可能沒那麼簡單，非常非常強勁的警世劇。

多看電影有好處，幫你再一次想清楚，你想要的人生是什麼？五子登科？娶個美女生個兒子，幸福生活不過爾爾，不過假如這種幸福的定義不是你所想像的，周而復始的婚姻生活，枯燥乏味的家庭關係，沒有柴米油鹽醬醋茶的生活壓力，反而令生活更加無味，而兒子也不是你心裡想要的光宗耀祖，恐怕是等你死後住你房子開你車子把你埋了而已，論情感也談不上，理性點不過就是讓你邁入老年以前的生活多個伴，增加自我成就感，導演很冰冷的把這些關係格式化之後，生命原來是這麼沒有價值。

創造自我存在價值都只是在於他人眼中的樣貌，你自己到底想要的是怎樣的生活，想清楚了嗎？超強劇本啦。

片　　名：超完美社區
英文片名：Vivarium
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-06-19
片　　長：97分鐘
導　　演：羅肯費尼根(Lorcan Finnegan)
演　　員：傑西艾森柏格(Jesse Eisenber) 、 愛莫根波茲(Imogen Poots)
國　　家：愛爾蘭
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

湯姆（傑西艾森伯格 飾）和潔瑪（伊莫珍波茨 飾）這對愛侶，正計劃買下一棟完美的房子，為往後的人生做好準備。兩人在找房過程中，遇見了一位詭異的房仲，在他的建議下，來到一個全新開發的社區「揚德」，沒想到社區內的房屋外觀竟然全都長得一模一樣。感受到詭異氣氛的兩人準備離開時，卻發現身陷無限輪迴，被困在這宛如迷宮般的社區中，甚至被迫撫養一個現實中不存在的小孩……

▲▼超完美社區。（圖／yahoo）

▲買房子是幸福婚姻的門檻。

▲▼超完美社區。（圖／yahoo）

▲男主角卻被困在這堆新房子裡。

▲▼超完美社區。（圖／yahoo）

▲被迫養一個不屬於自己的孩子。

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