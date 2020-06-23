快訊／墨西哥南部發生規模7.7強烈地震　沿海地區劇烈晃動…發海嘯警報

▲墨西哥南部地區發生規模7以上強烈地震。（圖／翻攝自USGS）



記者王致凱／綜合報導

根據美國地質調查局（USGS）觀測，墨西哥當地時間23日上午10時29分（台灣時間23時29分），南部瓦哈卡州（Oaxaca）沿海發生強烈淺層地震，原本觀測規模7.7、深度33公里，後修正至規模7.4、深度26.3公里，震央位於聖塔瑪莉亞薩波蒂特蘭（Santa María Zapotitlán）西南南方12公里處。

美國大氣海洋局（NOAA）已經針對墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯發布海嘯警報。另外，這也是今年以來，全球發生的第7起規模7以上強烈地震。

This was the earthquake in Mexico City pic.twitter.com/pZJ78u6qGy — emiliano (@EmilianoSwiftie) June 23, 2020

從網友上傳到推特的影片可見，連直線距離超過500公里的墨西哥首都墨西哥市都能感受到明顯震感，甚至有民眾拍到地震發生時，地面「一開一合」的畫面。目前仍未知是否有人員傷亡災情。

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