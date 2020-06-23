　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美列9家陸媒為外國使團...《鳳凰衛視》旗下電台也遭勒令48小時內停播

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲9家中國媒體被美國務院列為「外國使團」。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院宣布，決定將《中國中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》及《環球時報》等4家中國媒體列入「外國使團」的名單中，並強調這些媒體都受到北京有效控制。此外，美國聯邦傳播委員會（FCC）今天也宣布，拒絕《鳳凰衛視》旗下的廣播電台，繼續以中文向南加州廣播，並勒令48小時內停止製播。

綜合媒體報導，美國務院2月先將《新華社》、《中國環球電視網》 (中國國際電視台)、《中國國際廣播電台》、《中國日報》，以及《人民日報海外版》的美國總代理海天發展公司列為「外國使團」，必須遵守1982年《外國使團法》相關規定，不論是購買、租賃辦公空間或人事變動，都必須向美國政府進行登記。

沒想到，美國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發新聞稿表示，依據外國使團法（Foreign Missions Act），國務院決定將《中國中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》及《環球時報》等4家中國媒體列為「外國使團」，並強調共9家中國媒體是被北京政府有效控制。

另一方面，FCC目前已經拒絕墨西哥一間廣播電台提出繼續向南加州播送中文節目的申請，並勒令其在48小時內停止放送，原因是這間電台申請牌照時，並未申報所屬公司，也就是《鳳凰衛視》。不過，FCC卻指出，申請人及《鳳凰衛視》可以重新提出申請。

對此，中國外交部發言人趙立堅今（23）日強調，這是美方赤裸裸對中國媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。

最後，趙立堅警告，若美方沒有立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，中方將不得不作出必要、正當反應。

►省油80%，瘦身於無形

ET快訊
旁邊就是懸崖！新娘扛肩上「跨合歡山武嶺護欄」爽拍婚紗　監視器
肚子痛爆！醫用手一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：都爛掉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美列9家陸媒為外國使團...《鳳凰衛視》旗下電台也遭勒令48小時內停播

川普怒了！破壞雕像「最重判刑10年」　即刻起授權聯邦政府抓人

印度貨車過戰備橋梁　下秒塌陷墜入河谷中...大陸網友笑：老天不讓你過來

英國逐漸解封　英格蘭酒吧、電影院7月4日起重新開放

川普授權聯邦政府逮捕雕像破壞者　最高可判刑10年！

揚言抵制中國貨？印度網上開賣陸製手機瞬間被搶光...消費者還抱怨買不到

快訊／球王喬科維奇「證實確診」！　自辦網賽染疫

印度推出新冠「神藥」：最快3天檢測結果從陽轉陰

3天內狂搖3000次地震　冰島氣象局預警：火山可能爆發

西班牙劇院睽違3個月重啟！2292個「盆栽觀眾」塞爆　4演奏家樂在其中

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

李佳穎被吳宗憲叫錯名字大傻眼　回敬憲哥：「菲哥」我還沒看XD

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

吳宗憲二女兒嫁朱立倫外甥「是她初戀」　喊話未來女婿：罩子放亮一點喔！

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

美列9家陸媒為外國使團...《鳳凰衛視》旗下電台也遭勒令48小時內停播

川普怒了！破壞雕像「最重判刑10年」　即刻起授權聯邦政府抓人

印度貨車過戰備橋梁　下秒塌陷墜入河谷中...大陸網友笑：老天不讓你過來

英國逐漸解封　英格蘭酒吧、電影院7月4日起重新開放

川普授權聯邦政府逮捕雕像破壞者　最高可判刑10年！

揚言抵制中國貨？印度網上開賣陸製手機瞬間被搶光...消費者還抱怨買不到

快訊／球王喬科維奇「證實確診」！　自辦網賽染疫

印度推出新冠「神藥」：最快3天檢測結果從陽轉陰

3天內狂搖3000次地震　冰島氣象局預警：火山可能爆發

西班牙劇院睽違3個月重啟！2292個「盆栽觀眾」塞爆　4演奏家樂在其中

「兩腳一手症候群」　易被誤認為富貴手的手癬　

日本自衛隊2反潛機急升空　監視奄美大島海域「解放軍潛艦」

翁叭1下遭推倒地「慘死」！桃園男辯：只是拉扯　目擊者PO「殘暴9下」影片打臉

「奧斯卡風向球」金球獎宣布延期！　喜劇天后4度回鍋主持

Angelababy開全麥唱《喜歡你》　飆到副歌「不小心破音」全場笑了

韓瑞希認了YG買毒案「被梁鉉錫逼翻供」！　接受檢方傳喚…篤定回：會誠實接受調查

維吉尼亞軍校畢業　張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔筆電測試

美列9家陸媒為外國使團...《鳳凰衛視》旗下電台也遭勒令48小時內停播

蘇貞昌基因太強…變性特效一套長毛了！　臉書辨識是蘇巧慧「想標註你自己嗎？」

國際熱門新聞

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

即／球王喬科維奇「證實確診」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

海灘驚現「神祕行李箱」！少女拍抖音聞惡臭

蘋果WWDC20懶人包！ 重點一次整理

譚德塞：新冠疫情的影響將會持續數十年

非裔之死員警現身超市！女客爆走威脅人身安全

日漫畫作者稱「喜歡台灣這個國家」　引陸網友不滿

金與正炸掉韓聯辦金正恩神隱　名嘴揭詭異點

他曝光陣亡印軍「2大真正死因」

2姐妹「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上

英國巨石陣附近　發現新石器時代巨大豎井圈

他以為婚姻超甜蜜　妻竟激戰女兒前男友補空虛

重開邊境　泰擬先讓7類外國人入境

更多熱門

相關新聞

美陸軍幫恐怖組織發起大規模攻擊

美陸軍幫恐怖組織發起大規模攻擊

美國1名陸軍向恐怖組織「九角教團」（Order of Nine Angles）傳遞情報，多次提供美軍部署和軍武細節，讓對方向所在的部隊發起大規模的攻擊，沒想到半路被聯邦調查局（FBI）攔截，被司法部指控「恐怖主義」的罪，且可能面臨終身監禁的處分。

殘障示威者遭警察「拔走義肢」

殘障示威者遭警察「拔走義肢」

蓬佩奧：波頓堪比史諾登爆料　得扛刑事責任

蓬佩奧：波頓堪比史諾登爆料　得扛刑事責任

美下令「鳳凰衛視」旗下電台48hrs內停播

美下令「鳳凰衛視」旗下電台48hrs內停播

重機卡休旅車上　被撞騎士：我車呢

重機卡休旅車上　被撞騎士：我車呢

關鍵字：

中國媒體美國務院外國使團鳳凰衛視北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面