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台水宣佈今年水費凍漲　紓困水費減免「全台90萬戶受惠」

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▲台水公司109年股東常會於今日在台灣自來水公司總管理處大禮堂舉行，由董事長胡南澤主持。（圖／台水提供）

▲台水公司109年股東常會於今日在台灣自來水公司總管理處大禮堂舉行，由董事長胡南澤主持。（圖／台水提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經貿發展，台灣自來水公司今（23）日表示，疫情衝擊百業，今年水費將持續凍漲，另外配合政府紓困措施提出水費減免，據統計全台約有90萬戶受惠。

台水公司109年股東常會於今日在台灣自來水公司總管理處大禮堂舉行，由董事長胡南澤主持，出席股權數達93.49 ％。

請繼續往下閱讀...

胡南澤表示，台水存在許多經營上的困境，如極端氣候威脅、新水源開發不易、飲用水水質標準趨嚴、許多管線老舊待汰換、水價長期未能合理反映成本等，均不利於自來水事業的經營。

特別是工業用水大戶配合政策使用再生水，如中鋼及中鋼鋁簽訂鳳山再生水廠再生水之用水量每日約4.5萬噸，致使工業用水售水量頓減，影響營收至鉅。原訂108年度預算虧損0.75億元，幸賴台水持續執行各項開源節流措施，仍創造自編決算稅前淨利1.86億元，超出法定預算達2.61億元佳績。

今年在疫情衝擊百業的特殊情況下，胡南澤表示，台水配合政府政策，共體時艱，挺企業降水費，對今年3至9月份用水，推出水費減免、緩繳或免收復水費等紓困措施，預估紓困水費約有90萬戶受惠。

胡南澤說，這些措施雖將衝擊台水公司的售水收入，但是，公司身為國營事業肩負政策性任務，挺政策、挺企業責無旁貸，台水已積極展開各項增收、減支措施，期將可能造成的財務衝擊降至最低。

台水表示，今年度年初以來久旱不雨，南部水情吃緊，幸於五月底梅雨鋒面和西南氣流帶來豪雨，也挹注全台水庫蓄水量，水情燈號由減壓供水的黃燈轉為正常的藍燈，預估未來3個月全台供水正常。

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