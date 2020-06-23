台灣職場不友善！　渣打銀調查：近25%網友曾感受職場霸凌

▲渣打銀行在內部成立多元與包容委員會，積極將多元與包容融入企業文化。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

近來國際種族爭議再起，多元平權議題再次引起關注與討論，渣打銀行透過網路調查，發現台灣人在職場上最常面臨的不平等現象為「職場霸凌或騷擾」，近25%網友認為，霸凌是導致多元平權無法落實的主因。

渣打銀行總經理林遠棟表示，渣打集團長期致力於推廣多元與包容，不僅在銀行內部成立多元與包容委員會，積極將多元與包容融入企業文化，具體進展更獲得外界認同。

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林遠棟指出，彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index）每年定期評選全球企業在性別平權方面的表現，評選重點包括男女薪酬、包容職場文化等。2019年共納入全球230家企業，渣打集團為其中之一，整體評鑑分數87.18分，不僅高於全球入選企業平均（73.21分），也優於金融產業平均(70.54分)。

為進一步推廣多元與包容的企業文化，渣打銀行日前於Facebook官方粉絲頁舉辦網路調查，了解網友認為「在職場中最常感受的不平等對待」。根據上千位網友投票結果顯示，台灣民眾在工作中最常感受到的不平等現象以「職場霸凌或騷擾」為多，占24.4%，其次則是「新住民遭受異樣眼光（20.8%）」與「因性別差異同工不同酬（20.8%）」。

其餘4項則為「身障朋友找不到工作（12.08%）」、 「性取向不被認同（10.15%）」、 「申請育嬰假很困難（7.94%）」、 「高階主管的性別不平等（3.81%）」。

渣打銀行除了持續打造包容與尊重的工作環境，更設有內部舉報措施，員工若遭受霸凌或騷擾，可透過匿名方式舉報，不僅舉報者身分絕對保密，事件也會獲得詳盡調查與處理，以建立讓員工感到安全、被接受並重視個人獨特性的工作環境。

另在男女薪酬差異上，渣打集團也已由總部落實至全球各市場，藉由增加女性高階主管比例，採取彈性工時等制度，積極縮小性別薪酬差距。