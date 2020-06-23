快訊／中華電晚間公告　拿下「數位身分證」換發系統標案！

▲中華電信取得內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」。（示意圖／記者林敬旻攝）



中央社

中華電信今天宣布，ICT資通訊標案傳捷報，獲得內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」，支持政府實現「智慧政府智能服務」與「永續透明治理」願景。

中華電聚焦ICT服務，隨著科技演進，與時俱進跨入許多創新領域，並積極經營大型資訊系統專案。中華電今天宣布再下一城，已於15日取得內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」。

請繼續往下閱讀...

中華電說明，這個案子為建置數位身分識別證（簡稱New eID）管理系統、戶役政系統與自然人憑證系統功能擴充，以及中央印製廠製卡中心系統介接整合等。

中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，全力支持政府實現「智慧政府智能服務」與「永續透明治理」願景，利用PKI為基礎的安全傳輸、授權、認證及代碼化技術，自主研發符合ICAO 9303標準的ECC（Elliptic-Curve Cryptography）證件簽署與驗證功能，完備New eID製卡、認證與授權流程保護機制，建構高效能與高安全的New eID管理系統，奠定安全實名認證基礎，落實簡政便民目標。

中華電信表示，自民國91年起承攬自然人憑證系統，已超過2000個應用系統使用，子公司資拓宏宇自96年起承攬戶役政系統，此次中華電信集團打造數位轉型夥伴圈，以具備豐富且完整的「應用系統建置維護經驗」、「戶役政、憑證管理領域知識」，以及多年累積大型資訊系統建置整合經驗及專業領域知識，贏得此標案。

►省油80%，瘦身於無形