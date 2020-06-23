公共建設投資「百億等級」4大案來了！台中市力拼招商王

▲民間參與公共建設投資，台中市已列200多億元的投資案，力拼成為招商王。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部促參司長李建賢今（23）日表示，今年8月7日將舉行的招商大會，將釋出1320億元的公共建設投資案，預計在今年下半年到明年上半年公告招商，其中最大案是交通部的台中高鐵站用地以及地上權，投資金額高達147億元；在各地方政府當中，台中市已釋出200多億元的投資案最為積極。

而8月7日促參司也將舉行招商大會，預計將釋出1320億元公共建設的投資案，歡迎民間企業共同參與、踴躍參加。根據財政部統計，中央社府部分，國防部、教育部以及都相當積極；地方政府方面，則以台中市最為積極，有機會成爭取成為招商王。

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根據財政部統計，今年到前5月整體完成簽約促參案件為29件，累計投資金額為213億元，但是相較於去年602億元，確實明顯下滑，除了新冠肺炎（COVID-19）疫情影響之外，財政部說各政府機關、地方政府招商案件也都會集中在下半年，所以今年招商案件仍有機會上看1000億元。

根據統計，目前六都之中即將招商量最大的是台中市，目前有四件，投資金額高達206億元；而其次件數最多桃園市政府達六件，投資金額達到59.65億元；第三則是新北市政府，件數有兩件，投資金額55.67億元。

而下半年、明年上半年將釋出四大案，每案投資金額皆突破百億元，最大案是交通部高鐵台中車站事業發展用地開發經營案，預計投資金額147億元，為總面積15.91公頃的黃金地段土地，未來將規劃打造「超級娛樂購物城」，據悉包括新光三越、微風廣場都有意爭取開發商機。

第二案為台中港觀光商業興建營運投資案，此案也同樣是交通部的案件，投資金額達120億元，預計興建商場；第三案則為高雄蓮潭設定地上權案，投資金額也有120億元；第四案則是基隆港旅運複合商業大樓招商案，投資金額109.5億元，將興建旅館及商場，希望成為基隆新地標。

除此之外，受到關注的還有台中市立的復建醫院及老人醫院BOT案、台中巨蛋體育館OT+BOT案等。

