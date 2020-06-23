川普授權聯邦政府逮捕雕像破壞者　最高可判刑10年！

▲麻州首府波士頓，哥倫布海濱公園內的哥倫布雕像遭人「斬首」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

隨著「打倒雕像運動」逼近白宮，美國總統川普周二(23)在推特發推文警告，他已授權聯邦政府逮捕破壞雕像者，最高可判10年徒刑，命令立即生效！

川普在推文中說：「我已授權聯邦政府逮捕故意破壞、毀壞任何紀念碑、雕像或其他此類屬於美國聯邦財產的任何人，根據《退伍軍人紀念保護法案》或其他相關法律，這些人最高可判10年徒刑……這項命令立即生效，並且適用於追溯已經造成的破壞。不會有例外！」

當地時間周一(22日)晚上，示威者在距離白宮不到2000公尺的街道上用鐵絲網等路障封鎖街道，試圖效仿西雅圖示威者成立「自治區」。從現場影片可以看見，示威者搬出路障圍堵街道，並在鐵絲網上掛起一塊木板，上面寫著「黑宮自治區」(Black House Autonomous Zone)。

「今日俄羅斯」報導，還有一群示威者聚集在白宮附近的拉斐特公園，試圖拉倒一座紀念美國第7任總統安德魯傑克遜的雕像。

「打倒雕像運動」逼近白宮後，川普周一晚已在推文中預先對示威者發出嚴厲警告說：「許多人在華盛頓被捕，因為他們在拉斐特公園可恥地破壞了宏偉的安德魯傑克遜雕像，還破壞聖約翰教堂的外部。根據退伍軍人紀念保護法案，可以判10年徒刑。各位請小心！」影片請看這裡