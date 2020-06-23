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台新金質疑彰銀常董資格有問題　金管會提3點說明：沒有違法

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控質疑彰銀常董代表適法性，雙方對法令解釋看法分歧。金管會今（23）日對此提出3點法規解釋，常董並沒有要求一定要是自然人董事；台新金對此表示尊重。

彰銀19日召開股東會，並進行董事改選，不過台新金控質疑，按照法令規定，若銀行設有3位常務董事，都應具備自然人專業董事的資格條件，但很遺憾彰銀選出的這屆董事會，在公股董事堅持、表決下，違法選出2席法人代表。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局主秘童政彰表示，首先從立法架構來看，2018年10年12日修訂銀行負責人準則第9條的架構，第1項及第2項是規範專業董事（常務董事）資格及人數，至於第3項，才規範自然人董事資格及人數。

第二，銀行如設常務董事，應有一定人數的常務董事，具備專業董事資格，而非須全為自然人董事。童政彰指出，銀行負責人準則第2項修正立法目的，是為了強化我國大型銀行董（理）事、監察人（監事）專業效能，而將資產規模達1兆元以上的銀行，如董（監）事席次為5席以下者，專業董事由2人調整為3人，並非指自然人董事人數的調整，也就是銀行有常董會者，應有3位以上常董具專業董事資格，而非指該等常務董事均須為自然人董事。

第三，自然人董事應有人數比率，是按全體董事總人數計算。至於自然人董事人數，童政彰說，在銀行負責人準則第9條第3項中規定，依該項前段所述「銀行董（理）事...」，即已明確規範是指銀行「所有董事中」自然人董事的比率，而非單指常務董事。因此，這項法規並未要求金融機構的常務董事會成員，都須為自然人董事。

以彰銀為例，這次要選出9席董事，自然人專業董事必須要有4人以上，但要符合金管會規定的專業資格條件，包括銀行工作經驗5年以上，並曾任銀行總行副經理以上或同等職務等；至於常董部分，彰銀資產規模達1兆元以上，常董應有3人以上具備專業資格，但不一定要是自然人專業董事。換句話說，常董只要有3人以上具備銀行工作經驗等專業資格條件，法人代表董事也可以，不一定要自然人董事。

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