印度貨車過戰備橋梁　下秒塌陷墜入河谷中...大陸網友笑：老天不讓你過來

記者楊庭蒝／綜合報導

印度一輛載著挖土機的貨車在經過戰備橋樑時，疑似因為載重超過負荷，又不聽勸導強行通過，導致橋梁當場塌陷，而車上2人也因此受到重傷。印度當局指出，受到斷橋的影響，當地7000多位居民的對外聯絡道路中斷，一旦貨車駕駛的病情好轉，就會要求賠償。

根據《印度時報》報導，這座橋梁位於印度門斯雅麗（Munsiyari）地區，建於2009年，全長約12公尺，距中印邊境僅有50公里遠，是一座戰備橋梁，最高承受重量為18噸，但該輛貨車加上挖土機的重量卻有26噸，遠超出橋梁所能承受的負荷。

門斯雅麗的員警Mohammed Asif Khan表示，當地的建築工人在貨車通過前有給予警告，但貨車駕駛不聽勸強行過橋，行駛至橋中央就發生了坍塌的情形。貨車駕駛與挖土機操作員當場隨著貨車墜入河谷中，等待駕駛病情好轉，當局就會依毀損國有財產等罪名起訴、求償。

印度邊境道路組織（BRO）指出，附近約有15個村莊受到影響，目前已經開始準備橋梁的修復工作，預計花費5至6個工作天才可以完成。

消息傳到中國大陸後，有網友在微博上留言，「上天在瘋狂暗示，有去無回」、「老天不讓你過來」、「逼真的效果好像在拍電影」、「這橋一看就知道承重不夠」。

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