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揚言抵制中國貨？印度網上開賣陸製手機瞬間被搶光...消費者還抱怨買不到

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▲▼中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

▲中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境爆發衝突後，印度國內民眾反中的情緒日漸高漲，紛紛呼籲要抵制中國製商品。不過，卻有印媒指出，「抵制中國貨」說起來容易做起來難，他們發現中國手機製造商「一加」（OnePlus）旗下的最新型手機，上週在印度平台上開賣不久就被搶購一空。

綜合媒體報導，中國行動通訊終端裝置研製與軟體開發的企業「一加」，日前在亞馬遜印度網站上，開賣最新型手機「8 Pro」，沒想到才過了幾分鐘，這項商品就被掃光，甚至還有消費者抱怨根本搶不到。據悉，一加「8 Pro」的價格遠低於蘋果旗下最新的iPhone。

▲▼OnePlus 8 Pro。（圖／取自OnePlus官網）

▲OnePlus 8 Pro。（圖／取自OnePlus官網）

事實上，印度15.3%的進口產品都來自中國，只有5.1%的出口流向中國。對此，市場研究公司研究總監杜希直言，印度人不得不買手機，因為市場上大部分的手機都是中國製造。

另一方面，國際數據公司（IDC）印度分布的研究總監也認為，消費者根本沒有其他選擇，只能繼續購買中國手機。IDC數據還顯示，印度前五大智慧手機品牌中有四個都來自中國。市場研究機構「Counterpoint Research」的副董事也表示，2020年第一季度（1月至3月），市面上有81%的手機都來自中國，其餘只剩下「三星」及「蘋果」，因此消費者的選擇有限。

▲▼印度民間呼籲抵制中國貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度民間呼籲抵制中國貨。（圖／達志影像／美聯社）

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