全台國稅局金融遺產一次查　民眾每年省超過1.6億元

▲財政部與金管會舉行「單一窗口查詢金融遺產」記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部與金管會今（23）日共同舉行記者會，宣布7月1日起推行到各地國稅局「單一窗口查詢金融遺產」，未來到國稅局還可以查詢被繼承人（過世親人）保險、存款、證券、債務等遺產。根據財政部估算，未來民眾一年可省下的交通、時間成本與手續費高達1.6億元，省下金融查詢費可達674萬元。

財政部與金管會為了提升服務品質，強化各區國稅局與金融機構間的合作機制，自2020年起7月1日起，全國同步實施單一窗口查詢金融遺產便民措施，也就是說，未來遺產稅繳納與納稅義務人可就近到任一國稅局查詢被繼承人的金融遺產，不受繼承人的戶籍所在地所限制，國稅局受理之後將申請資料通報給金融機構，由金融機構直接將查詢結果回復給納稅義務人，以利其辦理遺產稅。

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財政部表示，遺產納稅義務人未辦理遺產稅申報，須先到各地區國稅局查調被繼承人財產、各類所得資料，但國稅局提供的資料僅限於上一年度的財產或所得資料，如果被繼承人死亡日有時間落差，其死亡日的財產有可能增加、減少的情況，且資料內容也未涵蓋被繼承人的存款、股票、保險、貸款以及基金等金融遺產，所以民眾再辦理遺產稅的時候，還要逐一向金融機構付費查詢，不僅曠日廢時之外，稍有不慎還有漏報遺產的情事。

而台北國稅局去年12月先行試辦國稅局單一窗口查詢金融遺產，根據統計，去年12月到今年5月，台北國稅局就3379件，查詢筆數1萬6415筆，預估節省民眾的時間成本、交通成本及手續費成本約2000多萬元，金融單位處理及審查成本約82萬元。

如果推廣到全國國稅局都可辦理，財政部預估，一年可以省下時間、交通及手續費成本達1.6 億元，加上金融單位的處理費以及審查費，可以省674萬元。

財政部表示，民眾第一次查詢金融遺產可以免收手續費，如果有查詢備ˋ繼承人遺產需要，就可以多加利用，不克自己親自辦理，也可以檢具委託書委託他人申辦。