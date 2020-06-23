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3天內狂搖3000次地震　冰島氣象局預警：火山可能爆發

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▲▼冰島北岸過去3天紀錄到超過3000次地震。（圖／翻攝自冰島氣象局）

▲冰島北岸過去3天紀錄到超過3000次地震。（圖／翻攝自冰島氣象局）

記者王致凱／綜合報導

冰島氣象局（IMO）22日表示，過去3天之內，冰島北部海岸發生超過3000次地震，其中3起規模超過5，就連首都雷克雅維克都能感受到晃動，不排除可能引發更大規模地層活動。另外，冰島官方警告位於南部的格理姆火山（Grimsvotn）近期可能噴發。

根據法新社報導，格理姆火山是冰島自6月以來地質活動最活躍的火山，當局觀測到火山二氧化硫濃度增加，表明存在「淺岩漿」，因此判斷火山很可能出現2011年以來首次噴發。

冰島2010年曾發生艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）噴發事件，釋出大量火山灰，影響北大西洋超過10萬架航班，800萬名旅客受困。不過，此次格理姆火山噴發估計不會產生如此嚴重的影響。

根據歐洲航管組織（Eurocontrol）資料，格理姆火山2011年噴發，導致雷克雅維克（Reykjavik）機場暫時關並，歐洲約900架航班取消。不過，由於格理姆火山位置靠近 瓦特納冰川（Vatnajokull），火山噴發可能造成冰融進而引發洪水。

另一方面，冰島北側海岸近期觀測到超過3000次地震，其中有3起地震規模超過5。根據觀測，其中1起地震發生冰島第二大城阿庫雷里（Akureyri）附近，距離雷克雅維克約265公里。

儘管地震在當地引發部分山崩、落石現象，但尚未傳出重大人員傷亡或其他災情。冰島氣象局表示，不排除地震可能引發更大規模地質活動，「但通常這樣的地震不會引發更嚴重事件。」

另外，自今年1月以來，冰島西南角雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）熱門溫泉景點藍潟湖（Blue Lagoon）周邊地區也發生過一系列地震。

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