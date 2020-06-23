振興三倍券首波將印製1200萬份　經濟部：視領用情況動態調整

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月即將登場，網傳不實消息又起，經濟部今（23）日澄清表示，振興三倍券第一階段將由中央印製廠印製1,200萬份，再視領用情況動態調整。7月1日至7月7日民眾可持健保卡至超商或振興三倍券官網(https://3000.gov.tw/)預訂；於7月15日起至郵局、四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝通路領取。

網傳「海洋大學黃○○教授說明振興券的妙用」，稱沒有人知道振興三倍券印製及領取數量、預算、將未領用振興三倍券提供店家兌現，甚至稱三倍券預算有一兆五百億等內容，經濟部今天發佈書面聲明表示，上述都是錯假訊息。

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▲經濟部今（23）日表示，台北市、新北市、桃園市、新竹縣及花蓮縣等地方政府，都已配合三倍券推出自家的加碼優惠。（圖／經濟部提供）

官員指出，振興三倍券的預訂及領取過程皆採實名登記，每位國民只有一次領取機會，印製及領取數量皆有嚴格控管，絕不可能有將未領用的振興三倍券提供店家兌現之情事。

另外，紙本振興三倍券印製採鈔券規格，由中央印製廠印製，採鈔券之防偽等級，有多項防偽特點，如隱藏字、微小字、螢光纖維絲等，每一張皆有獨一序號，可以嚴格管控印製數量。振興三倍券比照現鈔，由中央印製廠運鈔車及中華郵政運送，搭配警力全程支援護送至分裝點及統倉，在每個交接環節皆嚴格進行點收，確實掌握庫存數量，並由警力派駐看守統倉，以保障振興三倍券安全存放。

振興三倍券預估總經費則為505億元，其中印製、配送及兌付等行政成本約9億元，占總經費1.8%。經濟部推估，振興三倍券自7月15日啟用後，搭配暑假旅遊旺季及業者加碼活動，預估可創造1,000億元消費效益。

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