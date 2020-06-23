停車3個月！刷繳費機跳「6位數天價」　駕駛秒閃人：車子不要了

▲該網友將車子停在停車場內。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在都會區開車最麻煩的就是找停車位，因此不少駕駛為了方便，乾脆花錢停進付費停車場。不過，日本1名駕駛之前把車停在東京澀谷的停車場，直到3個月後才前往取車，不料他在離場前操作機器繳費時，赫見停車費竟然高達59萬多日圓（約新台幣16萬元），讓他當場傻眼，連忙直呼「車子我不要了！」

該名日本網友日前在2ch論壇發布一段7秒影片，透露自己3個月前把車停在東京都澀谷區某處停車場，直到近日才前往現場取車，誰知當他把停車卡插進自動繳費機，螢幕上顯示的金額竟高達59萬850日圓，讓他看了當場傻眼，忍不住在底下自嘲「車子我不要了！」

▲停車費高達59萬850元日幣。（圖／翻攝自2ch）

原PO遭遇曝光後，不少網友忍不住驚呼「這個價格可以買台二手車了」、「我以為停太久會直接被拖吊」、「就算把車子留在原地，停車費用只會一直往上累積吧」、「如果不付錢會怎樣」、「不是都有最高上限制度嗎」、「澀谷1天6500日圓，比我想像中便宜」、「確定機器是正常的嗎」。

據了解，日本多數地區都不允許路邊停車，也幾乎不會在馬路上看到停車格，因此若開車出遊，往往只能停在店家停車場或附近的收費停車場；而日本停車場的收費制度大致和台灣相同，除了按時計費以外，也有類似計次收費的「最大料金制」，但該制度往往伴隨時間限制，部分是24小時，也有些是12小時，若超過規定時間未離場，金額仍會往上累加。

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