謝金河曾勸台新金吳東亮　退出彰銀、做大台新金

▲財訊傳媒董事長謝金河也勸台新金董事長吳東亮好好找彰銀的退場機制。（圖／ETtoday資料照）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今日發布「台灣金融業企業領袖報告」財訊傳媒董事長謝金河出席記者會，並表台新金與彰銀現在關係的看法，他也建議台新金董事長應該思考退出彰銀彰銀的機制，好好地把台新金做大。

進入後新冠肺炎（COVID-19）疫情時代，今年台灣金融業受到疫情干擾使用獲利下滑，還將面臨三大挑戰與機會，首先是純網銀開業，其次是監理制度導入新科技的改變，最後中美貿易摩擦，是供應鏈重新布局，預期可創造台灣產業再次轉型。

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謝金河表示，台灣金融業正在關鍵轉捩點，金融餅要做大，尤其今年有三家純網銀要加入市場，這是很大的變化，過去王建煊擔任財政部長時，開放16家新設銀行，其中玉山銀靠著行員一步一腳印努力，現在也是金融市值第五大公司。而前四大金融市值則為國泰金、富邦金、兆豐金與中信金。反觀過去三商銀包含第一金、華南金與彰銀，市值都很高，現在第一金、華南金的市值已排在玉山金之後，至於彰銀則是則跌出十名之外。

謝金河爆料，幾個星期前，他曾經給吳東亮建議，別再耽擱在彰銀了，不如找個退場機制，從彰銀中退出，好好把台新金做大，這是銀行經營者要思考的角度。

謝金河說，台灣人在海外存款，至少有12兆元，有錢人把財富管理都放在海外，始終不願意拿回台灣投資，我國金融業應該設計更多商品、加速科技發展，掌握現在的資金回流。