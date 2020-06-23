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中嘉全新品牌「Home+」　旗下12有線系統96%用戶1G寬頻服務

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▲▼中嘉數位董事長郭冠群（圖／記者陳世昌攝）
▲中嘉數位董事長郭冠群（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

由泓順投資公司100%投資的有線電視集團「中嘉網路」6月更名為「中嘉數位」，於23日正式對外發布經營成果，同時轉型為寬頻推出「Home+」取代多年使用的bb品牌。中嘉董事長郭冠群表示，收購、經營中嘉1年半來，他很自豪的已陸續投入30多億元建設光纖網路，讓旗下12家系統(含新北市數位天空)96%用戶寬頻上網可達1G。

▲▼中嘉有線電視6月23日推出全新品牌「Home+」，以及「Home+ tv」4K智慧機上盒。(左)台灣之星資深副總朱曉幸、中嘉數位執行長揭朝華、副董事長賴弦五、董事長郭冠群、遠傳電信執行副總尹德洋。（圖／記者陳世昌攝）
▲中嘉數位6月23日推出全新品牌「Home+」，以及「Home+ tv」4K智慧機上盒。(左起)台灣之星資深副總朱曉幸、中嘉數位執行長揭朝華、副董事長賴弦五、董事長郭冠群、遠傳電信執行副總尹德洋。（圖／記者陳世昌攝）
 
中嘉表示，目前寬頻用戶滲透率以每季1%的速率穩定成長，高頻寬1G用戶數自去年12月開賣以來每月平均成長幅度高達70%，顯示中嘉在網路品質提升，市場已有實質成效的回饋。

▲▼中嘉數位執行長揭朝華（圖／記者陳世昌攝）
▲中嘉數位執行長揭朝華（圖／記者陳世昌攝）

中嘉執行長揭朝華還說，預計今年底以「Home+」完全取代bb寬頻這個品牌 ，1G高速上網對寬頻服務成長有很大幫助，加上「Home+ tv」4K智慧機上盒、OTT TV服務，相信對有線電視用戶退出的減緩、黏著度增加有幫助，這個成效在明年第一、二季就會顯現出來。

▲▼中嘉有線電視6月23日宣布多項改革，推出全新品牌「Home+」，整體營運轉型寬頻、智慧家庭。重磅推出「Home+ tv」4K智慧機上盒（圖／記者陳世昌攝）
▲中嘉推出全新品牌「Home+」取代bb寬頻（圖／記者陳世昌攝）

揭朝華強調，因為中嘉沒有包袱，所以可以與不同電信業者合作，這是中嘉最大的優勢。中嘉還會與獨立有線電視系統例 如聯維、寶福、天外天合作，提供他們的用戶「Home+」與寬頻服務。

▲▼中嘉有線電視6月23日宣布多項改革，推出全新品牌「Home+」，整體營運轉型寬頻、智慧家庭。重磅推出「Home+ tv」4K智慧機上盒（圖／記者陳世昌攝）
▲中嘉「Home+ tv」4K智慧機上盒（圖／記者陳世昌攝）

除了在寬頻網路上有好表現，郭冠群強調，中嘉這兩年持續地做硬體設備投資與提升，讓客戶體驗有感改善，同時也與不同業者結合，讓產品更多元！此外，中嘉與達勝集團積極培育人才，資助優秀學子出國留學，讓台灣的未來更好！

▲▼中嘉「Home+ tv」服務（圖／中嘉提供）
▲中嘉「Home+ tv」服務（圖／中嘉提供）

「Home+ tv」4K 智慧機上盒主要功能
1、 可在電視上直接看 YouTube
2、頻道轉台、影劇搜尋都可以藍芽聲控遙控器
3、內建 Chromecast，手機、平板等行動裝置內容可一鍵投影至電視螢幕，與家人分享更輕鬆
4、Google Apps 可盡情下載、自行擴充


中嘉數位旗下目前共有11家有線電視，總用戶數111萬2838(2020Q1)，系統名稱如下：

基隆市 吉隆
台北市 長德、萬象、麗冠
新北市 新視波、家和、數位天空
桃園市 北健
台南市 三冠王、雙子星
高雄市 慶聯、港都

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