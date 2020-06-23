5月新增房貸平均利率1.349%　續創歷史新低紀錄！

▲5月新增房貸利率創歷史新低 。 （圖／記者林裕豐攝）

記者陳心怡／台北報導

央行今（23）日公布109年5月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.336％，較4月的1.313％上升0.023個百分點，係因週轉金貸款利率及資本支出貸款利率上升所致，另外，消費性貸款金額衝高至328.93億元，創歷史新高，主要是銀行承作勞工紓困貸款所致。

若不含國庫借款，則109年5月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.391％，較4月的1.323％上升0.068個百分點。

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五大銀行新增房貸利率5月創新低，主要是反應各銀行調低基準利率，加上各銀行持續針對優質房貸戶推低利率優惠房貸，導致購屋貸款利率部分較4月下降，為1.349%、創下歷史新低。

央行經研處副處長吳懿娟指出，目前購屋貸款以自住需求居多，整體銀行申報房貸金額約有87.5%屬自住，另外，5月份的六都買賣移轉棟數減少，主要是反映3、4月的交易狀況，當時因疫情較嚴重，導致5月銀行新增房貸金額下降。

至於消費性貸款部分金額大幅增加，主要是因勞動部受理較多勞工紓困貸款，導致消費性貸款大增至 328.93 億元，月增 215.21 億元，消費性貸款利率較4月份月減 0.043 個百分點至1.889%。

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