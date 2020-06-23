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快訊／燦星旅董事會決議通過減資彌補虧損　減資7200萬元近資本額四成

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▲燦星旅行社發言人王壬輔經理（圖左）表示，董事會決議通過辦理減資彌補虧損案。（圖／記者林淑慧攝）

▲燦星旅行社發言人王壬輔經理（圖左）表示，董事會決議通過辦理減資彌補虧損案。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

燦星旅行社今（23）日召開重大訊息說明會，宣佈董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，擬辦理減資新台幣7200元，以目前實收資本額計算，減資比例為39.404%，以改善財務結構，強化公司營運體質。

原為燦坤集團旗下的「燦星旅行社」於今年三月公告將五成股權出售給台南幫第三代侯佑霖及鄭寶蓮。侯佑霖從創設萬通人力公司，再到亞果遊艇集團，短短五年間，躍居我國遊艇產業的明日之星，這次入主燦星旅危機入市，引發業界高度關注。

請繼續往下閱讀...

燦星旅今天召開董事會，為健全公司營運發展，擬辦理資新台幣7200萬元，銷除已發行股份720萬股；依目前實收資本額1.82億元計算，約減資比例為39.404%，減資後之實收資本額為新台幣1.1億餘元， 每股面額新台幣10元，發行股數1107萬股。

燦星旅發言人王壬輔表示，本次減資案將俟今年8月12日股東臨時會決議通過後，並奉呈主管機關核准後，股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比率計算，依前項已發行股份總數計算，每仟股換發605.96股。

燦星旅表示，本減資案俟經股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換發基準日，本次減資換發基準日前，如因本公司現金增資、買回股份、轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外發行股份數量，減資比率因此發生變動者，擬請股東臨時會授權董事長處理之。

燦星旅表示，如有未盡事宜，或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。
 

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