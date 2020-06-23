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每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

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▲▼4/9台股一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股擁有高修復力、高息兩大優勢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

根據內政部最新公布的國人平均壽命達到80.7歲，長期而言台灣人民平均壽命呈現上升趨勢，對於有意進行退休理財規畫，卻無理財經驗的新手而言，往往不知該從何著手。元大投信表示，其實投資並沒有想像中的難，即便是收入不高的理財新手，儘管無暇盯盤、研究財報，但只要從熱門投資標的中，依照自身風險承受度與需求選擇，並透過定期定額的方式，堅持不中斷、不停扣，即可輕鬆開啟退休理財的第一步。

台股兼具高修復力與高息兩大優勢，向來是國人的退休理財標的首選之一，尤其「元大台灣50 ETF」（0050）、「元大高股息ETF」（0056）與元大台灣高股息優質龍頭基金，其自台股中精選龍頭、高股息之優質企業，組合成一籃子股票，不僅符合退休族的理財需求，更能達到分散風險，因此相當受到退休族青睞。

請繼續往下閱讀...

以元大台灣50 ETF（0050）為例，假若每月定期定額買入新台幣一萬元，回測成立以來股息再投入之模擬績效，過去16年0050平均內部報酬率（IRR）為10.4%；同樣回測元大高股息ETF（0056）股息再投入之模擬績效，過去12年內部報酬率（IRR）為11.5%。

且投信業者於2019年推出0050與0056「ETF連結基金」，「ETF連結基金」指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，為便利投資人取得ETF的解決方案。其主要具有三大優勢：第一為「可選擇配息與否」，「ETF連結基金」同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，不配息（累積）級別可免去領息後，手動再投入的不便，適合想將配息累積再投資的投資人。

其次，ETF基金化後，投資人也可透過投信公司、基金平台、銀行來申購「ETF連結基金」，方便投資人多管道參與ETF投資；第三，降低投資門檻，「ETF連結基金」可小額申購，單筆門檻降低至新台幣10,000元，若採定期定額，每月最低投入金額為新台幣3 ,000元。

偏好主動型基金，或是希望退休投組配置兼具「主動、被動型投資」的投資人，也可選擇元大台灣高股息優質龍頭基金 ，其自台股具有高成長性的優質龍頭企業中，精選出兼具高息優勢之公司，以期形成最佳化的投資組合，且為滿足退休族對現金流的需求，除規劃「月月配」及「年終配」之配息機制外，更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，讓配息機制更加完善。

想要在退休後保有舒適生活，勢必要有足夠的退休金，然而隨著醫療技術的進步，不僅平均餘命很可能再延長，先進醫療所需使用的藥物、醫材價格很可能較現在來得高，建議可試算未來退休所需開銷之後，盡早擬訂退休理財規劃，才能免去恐淪為「下流老人」的煩憂。

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