一出生成「醫療廢棄物」被丟棄！　她花16年找生母…竟挖出「更黑暗事實」崩潰

▲嬰兒示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

美國女子蜜西(Missy)從有意識以來就知道,自己是一名被收養的小孩,但領養家庭對她非常好,所以她無憂無慮地度過很長一段時間,直到她14歲的時候被告知,她其實是「醫療廢棄物」,也就是說她原本是一個應該被墮胎掉的嬰兒,但卻意外存活下來至今;她成年後試圖尋找真正的親生父母,沒想到卻發現更讓人崩潰的事實。

根據《太陽報》報導,住在密蘇里州的蜜西現年42歲,她一直以來都知道自己是一名被收養的小孩,但她不介意自己的出身,而且領養家庭對她十分和善也給了她許多愛,讓她無憂無慮的長大;就在14歲那年,她透過養父母得知原來自己並不是甚麼因為親生父母太年輕被拋棄的小孩,而是一個原本就不被容許出生的「胎兒」。

據悉,蜜西的親生母親在懷孕7個月時被強迫流產,但是手術並未成功,蜜西成為了一個「醫療廢棄物」,但兩名護士發現她還活著,於是緊急搶救出來並送進加護病房,隨後蜜西轉到其它家醫院治療,最終被現在的養父母收養。

知道事實的蜜西曾有一陣子覺得沮喪,但後來她決定要找尋自己的親生父母,2007年時她透過網路找到了爸爸,不幸的是就在她寄了聯絡信之後的6個月,接到的卻是親生父親過世的消息;事情一直到了2013年,也就是她30歲的時候,一名自稱是她親生母親表妹的女子連絡上她,並稱自己對於她的一切都知道,想幫助母女兩人相認。

就在蜜西連絡上62歲的媽媽露絲(Ruth)後,卻得知一個比自己身世更驚人的故事,露絲說當年19歲就懷孕的她並不想墮胎,但卻被媽媽也就是蜜西的祖母逼迫,手術結束後她以為墮胎成功了,但事實並非如此,而她的媽媽竟然看著存活下來的孫女說「這是廢棄醫療物」,多虧一旁好心的護士拒絕放棄,蜜西才得以獲救。

報導中指出,露絲其實從2007年蜜西試圖聯繫上親生父親時,就知道當初的小孩還活著,但一直以來都沒有足夠的力量可以聯繫上人,兩人透過對話交換了自己的生活並且在3年後正式見了面。蜜西說,她一點也不對被拋棄這件事感到生氣,因為那並非露絲的意思,現在兩人住在同一個城裡常常見面。

I was a botched abortion and left to die as 'medical waste' - mum didn’t know I existed but I tracked her down at 30 https://t.co/M9qZMZVwGY