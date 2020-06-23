彰銀常董資格爭議吵翻天　黃天牧：政策是一脈相承

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

彰銀日前完成董事改選，不過台新金控質疑彰銀常務董事恐有違法之虞，認為應具備自然人專業董事的資格條件，對此感到相當遺憾，外界對於常董會是否應由3席自然人專業董事出任的看法不一，金管會主委黃天牧今（23）日表示，「我們是一脈相承的」，將就當時背景與現在個案進行處理，相信金管會立場是一致的。

金管會主委黃天牧今天出席「單一窗口查詢金融遺產便民措施」記者會受訪時表示，整個案件才剛結束，其資格條件也尚未送來審核，因此還有很多不知道的事情，所以現階段可能不方便多做評論。

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黃天牧指出，彰銀選舉完成後，台新金也提出質疑，「我們內部也針對當時法規訂定的立場」，也有些看法，近期媒體也詢問金管會同仁，強調金管會立場是一以貫之地，並沒有特別改變。

至於當初前主委顧立雄提到自然人董事與法人董事的問題，現在金管會立場是否一致？黃天牧也提及，「我們是一脈相承的」，2018年如何進行改革，當時銀行局人員都在，因此將就當時背景與現在個案進行處理，相信金管會立場是一致的，所以將會對外界質疑的銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第9條如何解釋，應會一次說清楚。

依照金控法相關規定，金控併購不成應釋股退場，金管會為何到現在仍未執行這項規定？黃天牧說，該案涉及財政部公股管理政策，金管會主要是在金融監理上善盡責任，由於該問題較為複雜，現階段先將外界關注的常董問題釐清，而後續台新金、彰銀這麼多年的待解決的問題，可能也需要慢慢釐清。