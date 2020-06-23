五月工業生產指數連四紅！受惠遠距商機、年增1.51%

▲經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部今（23）日公佈5月工業生產指數110.18，年增1.51%，連四紅；其中，受惠遠距商機持續，製造業生產指數110.44，年增1.68%。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

工業生產統計連四紅！經濟部統計處今（23）日公佈5月工業生產指數110.18，年增1.51%；其中，受惠遠距商機持續，製造業生產指數110.44，年增1.68%，累計前五月製造業生產較上年同期增加7%。統計處預估，第2季製造業生產指數可望年增2%至4%。

展望未來，隨肺炎疫情趨緩，各國陸續解封，經濟活動逐步回歸常軌，全球經濟成長動能將可望漸次回溫，加上5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興應用持續擴展，遠端辦公、教育等需求仍殷，可望維繫資訊電子產業續呈活絡，挹注我國製造業生產成長動能。

請繼續往下閱讀...

統計處副處長王淑娟預期，第2季製造業生產將延續去年第3季以來之成長走勢；不過，仍須持續關注美中科技爭端、各國肺炎疫情後續發展等不確定因素對我國生產面影響。

5月製造業生產指數110.44，年增1.68%，主因遠距商機持續發酵、半導體高階製程需求仍殷，致資訊電子工業生產續強。不過，傳統產業則在疫情衝擊下，受全球經濟活動急凍、國際原物料價格相較去年同月大幅滑落之拖累，生產表現明顯疲弱；累計1至5月製造業生產較上年同期增加7%。

▲經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增22.15%，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業年增36.01%，主因5G通訊、高效能運算持續推展，加上遠距設備熱銷挹注需求，帶動晶圓代工、DRAM等生產上揚；液晶面板及其組件業亦受惠於筆電、平板等產品需求強勁，年增6.15%。

電腦電子產品及光學製品業年增9.8%，主因肺炎疫情帶動遠距商機，加上廠商陸續將產能移回，激勵國內伺服器、筆電網通設備及電腦零件等增產，惟行動裝置鏡頭因手機需求疲弱而減產，抵銷部分增幅。

傳統產業中，在肺炎疫情肆虐及各國封城鎖國的嚴峻情勢下，市場需求急凍，加上國際原物料價格續居低檔，致紡織業、汽車及其零件業、石油及煤製品業、金屬製品業及機械設備業均呈二位數衰減，分別年減35.38%、29.52%、28.17%、18.44%及15.37%，基本金屬業及化學原材料業亦分別年減9.81%及9.06%。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招