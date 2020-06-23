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中印「11小時」馬拉松談判無共識！印指揮官要求撤離　解放軍已建碉堡

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▲▼印軍前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印軍前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里23日專電

印度與中國軍方22日再度舉行軍團指揮官會議，雙方進行至少11個小時的馬拉松式談判，印度目標在緩解對峙情勢並使中國撤軍，但雙方似乎仍無重大共識。

綜合印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體報導，為降低中印部隊15日在拉達克加萬谷（Galwan Valley）暴力對峙後的緊張局勢，印度第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh），與中國南疆軍區司令柳林各率代表團22日於中印實際控制線中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行雙方邊境軍團指揮官會議。

報導說，這場會議從上午11時30分左右開始，一直到深夜10時許，但可能因為雙方無重大共識，迄今沒有這場談判的內容流出。

知情人士透露，印度與中國談判的目標，是希望中國部隊從班公錯湖（Pangong Tso）北岸手指區一系列戰略要地撤離，特別是指間第4段到第8段線這一帶。

中國解放軍在班公錯湖手指區已興建軍事掩體、碉堡和觀察哨站。

印度還希望中國部隊從加萬谷撤離，恢復這些關鍵戰略地點的原狀。

▲▼中印,克什米爾邊境地區。印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

官員指出，印度陸軍希望中國保證停止在中印邊境的「侵略」，減少在有爭議地區深處中國那一側的軍事部署，特別是過去7週在指間第4段到第8段線的軍事活動。

對中國部隊在班公錯湖北部高格拉-溫泉（Gogra- Hot Springs）地區增加部署裝甲車和火炮部隊，印度陸軍也表達關切，希望中國部隊撤回到4月初的地點。

由於印度中央政府已授予部隊根據情勢給予敵人適當回應的自由，印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）22日主持陸軍指揮官會議，討論中印實際控制線情勢，對拉達克東部局勢進行評估，及陸軍作戰的相關準備。

納拉瓦內今天飛往印度陸軍第14軍團駐紮地點列城（Leh），評估拉達克的安全情勢，高階將領並報告邊境沿線最新情況；這是納拉瓦內在中印部隊5月初對峙以來，第2次造訪拉達克地區。

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