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五月餐飲業回溫「營收月增29%」 經濟部：創史上最大月增幅

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▲經濟部統計處今（23）日發佈批發、零售及餐飲業動態調查統計。（圖／經濟部提供）

▲經濟部統計處今（23）日發佈批發、零售及餐飲業動態調查統計。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

國內疫情趨緩，民眾生活逐步回歸常軌，加上五一勞動連假及母親節聚餐效應，經濟部今（23）日發佈批發、零售及餐飲業動態調查統計，5月餐飲業營業額619億元，較4月大幅彈升29.0%，為開辦本項調查以來最大月增幅。

經濟部統計處副處長王淑娟指出，5月餐飲業營業額與上年同月相比，仍減少8.7%，其中餐館業年減7.1%，惟較2至4月的二位數減幅明顯收斂，漸次走出谷底陰霾，飲料店業年減幅度亦縮減至8.3%；外燴及團膳承包業則年減32.8%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

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零售業表現方面，部分業者反因疫情而逆勢成長，超市、便利商店、量販店、電子購物及郵購業分別年增8.5%、7.3%、14.2%及22.2%，營業額皆創歷年同月新高。

▲經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

隨國內疫情趨緩，消費人潮逐漸回流，天氣轉熱亦致冷氣銷售增溫，加上油價回彈，汽柴油銷量攀升，5月零售業營業額3,008億元，較4月增加8.3%；與上年同月相比，則仍減少5.8%，主因國際觀光客仍大減，消費力道尚未完全恢復所致，惟減幅已明顯縮小。

其中，百貨公司年減6.3%、其他綜合商品零售業(包括免稅店等)年減39.0%、食品飲料及菸草零售業年減12.9%、家用器具及用品零售業年減19.8%；燃料零售業亦因汽柴油價格較上年同月大幅滑落而年減35.4%；汽機車零售業年減6.1%，主因部分品牌進口車因國外停工，新車到港數下滑，加上去年新車款上市比較基數高，以及電動機車買氣降溫所致。

批發業表現方面，5月批發業營業額7,957億元，年減6.8%，主因受疫情衝擊，全球需求不振，致布疋服飾品、建材及化學材料批發業分別年減31.3%、8.4%及11.8%；食品飲料及菸草批發業則因水產品外銷及酒類內銷減少，年減8.6%；汽機車批發業年減9.4%，主因部分進口車受國外原廠停工，影響新車供應所致。

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