台指期漲34點　分析師：資金板塊將轉移、連假後有望出現方向

▲台指期走勢6月23日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（23）日開盤上漲72點，來到11,493點，不過受到美國消息影響，導致出現賣壓，早盤一度翻黑來到11,346點，隨後跌幅收斂，緩步上揚維持在11,450點附近震盪，終場以11,455點作收，上漲34點，與現貨相較，逆價差157.36點。

展望後市，群益期貨分析師容逸燊表示，台指期早上受到美國烏龍消息的影響導致下挫，不過昨晚的蘋果開發者大會召開後，可以從資金別來觀察，有部分生技族群轉移到蘋概股，這也顯示出過去資金都是集中在生技股，不過蘋果開發者大會過後，也刺激市場對於下半年蘋果新品的期待度，這樣的情況是有利於台積電。

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容逸燊指出，等到端午連假過後，大盤的資金板塊應該會從生技股慢慢轉移到電子股，台指期目前是呈現緩步上漲，低點也會逐步墊高，高檔的部分則是要看6月17日的高點是否有被突破，必須突破才會是有效的，不過目前從選擇權的未平倉量來看，11,550點附近的壓力點也是較大的，因此短線壓力還是存在。

最後，容逸燊也說，週四就是連假，目前看起來法人不太有機會在明天有大幅度的進出，因為在6月中投信就有出現明顯的出脫，目前預估明天還是會呈現震盪格局，要有明顯方向的話就要等連假過後。

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