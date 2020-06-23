不爽女友曬性感泳裝照！　同性情侶「脖子遭刺」血濺飯店雙亡

記者吳孟臻／綜合報導

泰國24歲女子拉特里（Ratree Sriwiboon）20日到芭達雅的度假村參加家族派對，晚上同性另一半、29歲的帕薩南（Patsanan Chanprapat）也加入。隔天早上，這對情侶卻被發現陳屍在飯店房間內。警方根據現場狀況，初步排除第三人犯案。

據了解，拉特里白天穿著綠色性感比基尼，在度假村泳池拍照，並把美照po到社群媒體，此舉打翻帕薩南的醋桶，兩人大吵了一架。到了隔天，拉特里的哥哥來敲她們的房門，卻發現房間血跡斑斑，兩人身上有多處刀傷，早已氣絕身亡。

警方收到報案，趕到現場採證，在帕薩南身體下找到一把折疊刀。帕薩南脖子、身體都有刀傷，女友拉特里傷口則是在脖子和左肋骨處。

根據監視器畫面，沒有可疑人士入侵的跡象，因此警方推測，兩人可能在越吵越兇後，升級為肢體暴力衝突，演變成不可挽回的遺憾。

拉特里的哥哥指出，舉辦家庭派對時沒發生異狀，「我知道妹妹的女朋友很愛吃醋、占有慾很強」，他認為，帕薩南的情緒管控問題是造成悲劇的原因。

警方目前還在等待屍檢報告，才能判斷兩人的死因和死亡時間，判定兩人是同時死亡，或是其中一人被殺後，另一人才自殺。並補充道，因為沒有嫌疑犯，正在詢問相關證人和朋友，找出造成爭執的原因。

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