彰銀工會5點要求台新金賣股　呼籲獨董「勿淪為打手」

▲彰銀工會今日開記者會，要求台新金出局，獨董勿淪為打手。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀工會今（23）日針對彰銀改選後局勢召開記者會，舉牌要求「台新金出局、獨董勿淪為打手」，並以五點說明工會想法，包含台新金持有的彰銀股票要信託賣股；台新金推派的獨董與自然人董事未具專業性、獨立性；金控投資銀行應以併購為前提，台新金多次併彰銀無果，金管會應要求其出清股票；台新賣彰銀潛藏獲利高達近200億元，並非有損失；以及財政部應堅守立場。

彰銀工會理事長曹炳坤表示，肯定財政部在這次改選拿下過半董事席次，續掌經營主導權，然而台新金雖然在彰銀董事已經無任何法人董事席次，但卻有如「影子董事」一般掌握自然人董事與獨立董事。彰銀工會針對台新金退出彰銀表達5點說明：

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一，應比照中信金2009年處分兆豐金模式，將彰銀的持股全數交付信託，並在交易市場處分，不要在繼續「信口開河」說一套、做一套。

二，從彰銀選後的首次董事會，獨立董事林重宏的反對意見來看，台新的三位獨董及台新金的自然人專業董事未具備專業性、獨立性，侵害彰銀營運順暢及營業秘密，有涉及背信罪之嫌。

三，金控的財務性投資並不包含「股票」也就是說，金控如果要投資銀行，是以合併為前提，但是台新金四次強行推動合併無果，而今更無任何席次，彰銀呼籲金管會應該強硬起來，要求台新金出清彰銀的股票，以制止台新金有違反金融秩序的脫序行為，以維持市場紀律。

四，根據工會統計，彰銀到6月22日的收盤價是19.4元，計算台新出售彰銀股票收入、歷年現金股利與股票股利，潛藏獲利高達198.92億元，台新金既然在董事會出局，就不應該當獨董的總指揮。

五，工會也要呼籲財政部，不得違背股東的託付，應堅守立場不與台新金進行任何形式的協商。