中華電郭水義：5G不是軍備競賽　不須比輸贏而是看客戶服務

▲中華電信總座郭水義。（資料照／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G即將開台，中華電董座謝繼茂先前喊出最快7/1就可開台，其他「二雄」台灣大與遠傳在上週的股東會時，董座們紛紛都表示正在努力建設；不過中華電總經理郭水義今（23）日表示，他認為5G不是軍備競賽，重點不是誰贏誰輸，而是要看有沒有把客戶服務做好。

郭水義解釋，大家都會說「食衣住行育樂」，在未來5G的世代「樂」會先行；因此在未來5G的世代，當「樂」擺在最前面的時候，將會有多元的資費方案、各種應用模式。

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而郭水義所謂的「樂」，指的就是向表演、運動競賽場地等的5G應用，讓消費者的生活更加精彩。也因此，郭水義強調，未來消費者對於5G的資費不能再停留在吃到飽的概念中，因為「吃到飽不健康，消費者應該要活得更快樂、幸福」。

此外，郭水義也自己重新定義了中華電信英文縮寫的「CHT」，原先是Chunghwa Telecom，不過到了5G的世代，郭水義認為CHT應該要被解釋為「Collaborate Happiness Technology」，意思是要藉由科技的力量來共創幸福。

另一方面，郭水義也提到了5G的基地台建置問題；他指出，未來5G不是看人口覆蓋，也不需要比較設置的站數，而是要看哪裡有場域需求，透過大數據去分析，哪邊的客戶應用場域需求最高，切分成靜態與動態場域。未來電信產業的經營也將變得更加動態。