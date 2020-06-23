紐時：強制遣返確診難民　川普政府故意輸出新冠病毒！

▲大批中美洲非法移民，侞今遭到川普政府強制遺遣返。(圖／路透社)

國際中心／綜合報導

《紐約時報》18日發表一篇題為《為什麼美國輸出新冠病毒？》的社論，批評美國政府在疫情期間遣返移民的行為，給一些國家的疫情防控造成巨大壓力。目前美國的遣返航班仍未停止。

社論首先說，今年3月21日，川普政府宣布為了保護美國免受境外疫情影響，將無限期延長限制外國人入境美國，同時那些非法入境美國的難民也將被直接遣返。

《紐時》在社論中指出，擁有世界上最多確診病例的美國，如今正有意識地將瘟疫傳播到境外，將數千非法移民(其中許多人已感染新冠病毒)驅逐到缺乏應對新冠疫情能力的國家。

另一方面， 對於外界的質疑和批評聲，川普和他的高級政策顧問史蒂芬․米勒卻一直不聞不問。此舉非但不人道和殘忍的，而且等同是故意將美國的疫情「出口到國外去」。

社論同時以瓜地馬拉為例，稱在今年4月底，瓜地馬拉政府曾表示該國有五分之一的新冠肺炎確診病例來自美國遣返的難民，其中美國一架遣返非法移民的航班上，甚至出現了76人裡有71人確診的的情況。當瓜地馬拉政府表示暫停接受遣返班機時，美政府卻揚言會對「拒絕」或「推遲」接受被驅逐者的國家進行懲罰。因此，遣返非怯移民的計 畫目前仍在進行中。

與此同時，返鄉移民也成了眾矢之的，遭受到祖國同胞的霸凌和暴力 威脅。其他接收被驅逐移民的國家也有類似的情況。對此，美國參議院司法委員會的民主黨議員4月發信指責國土安全部此舉明顯違反現有聯邦法律。聯合國人權事務高級專員辦事處和聯合國難民署也呼籲各國政府在疫情大流行期間暫停「強制遣返」，認為驅逐出境會給每個人帶來嚴重的健康風險。

社論同時舉例說，類似川普政府這樣轉嫁問題的行為，美國前總統柯林頓在上世紀90年代時也幹過。當時柯林頓政府將美國國內的黑社會分子發配到中北美洲國家薩爾瓦多，給這個國家帶來了諸多暴力問題，還導致該國難民大量湧入美國。

最後，社論還呼籲美國國會、法院等各方應儘快行動，尋求結束川普政府危險的驅逐出境行動，並指出其移民政策是對美國價值的嚴重侵犯。