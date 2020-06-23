美下令「鳳凰衛視」旗下電台48hrs內停播　參議員批：中共的傀儡

▲美國聯邦通信委員會。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國聯邦通信委員會（FCC）22日表示，拒絕墨西哥一家電台繼續向南加州播放中文節目的請求，同時下令該電台48小時內停止營運。FCC說明，這間廣播工作室是由鳳凰電台（Phoenix Radio）使用，為鳯凰衛視（Phoenix TV）所有。

《路透社》報導，鳳凰電台由「鳯凰衛視」全資擁有，FCC表示，該電台未被列為申請者。FCC以「缺陷」為由拒絕請求，但說明鳳凰電台可以重新提出請求。

共和黨籍德州參議員克魯茲（Ted Cruz）讚揚FCC的決定。他透過聲明表示，鳯凰衛視是中國共產黨的傀儡，在美國播放宣傳節目，「今日的決定向世界傳遞重要訊息，美國不會允許中國利用FCC的漏洞，藉由我們的電台進行宣傳。」

鳳凰電台自稱為美國、加拿大最大的中文電視供應商，向20多萬名用戶播放節目。

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