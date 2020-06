美下令「鳳凰衛視」旗下電台48hrs內停播　參議員批：中共的傀儡

▲美國聯邦通信委員會。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國聯邦通信委員會(FCC)22日表示,拒絕墨西哥一家電台繼續向南加州播放中文節目的請求,同時下令該電台48小時內停止營運。FCC說明,這間廣播工作室是由鳳凰電台(Phoenix Radio)使用,為鳯凰衛視(Phoenix TV)所有。

《路透社》報導,鳳凰電台由「鳯凰衛視」全資擁有,FCC表示,該電台未被列為申請者。FCC以「缺陷」為由拒絕請求,但說明鳳凰電台可以重新提出請求。

共和黨籍德州參議員克魯茲(Ted Cruz)讚揚FCC的決定。他透過聲明表示,鳯凰衛視是中國共產黨的傀儡,在美國播放宣傳節目,「今日的決定向世界傳遞重要訊息,美國不會允許中國利用FCC的漏洞,藉由我們的電台進行宣傳。」

鳳凰電台自稱為美國、加拿大最大的中文電視供應商,向20多萬名用戶播放節目。

