逃亡48天遭求刑18年！大阪性侵犯趁警看謎片「假冒環島背包客」搶遍日本

▲ 樋田淳也舉著「現在騎車挑戰日本環島中！」的板子，臉上看不出任何逃亡的緊張感 。（圖／翻攝自sakamobi推特）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名性侵犯樋田淳也2018年8月被逮後，趁著和律師會面後的空檔推開接見室的壓克力隔板，逃出警察署，警方耗費48天的時間與上萬名警力才終於在一個多月後將他重新逮捕到案。除了逃亡嫌疑以外，樋田淳也在被逮前與逃亡期間涉嫌犯下多起強盜與強盜傷害罪，大阪地方法院堺分院23日舉行公審，檢方求處18年徒刑。

根據《讀賣新聞》報導，樋田淳也因涉嫌犯下性侵等罪刑遭到警方逮捕，然而2018年8月12日，他卻趁著和律師面談後的空檔，破壞警局接見室內的壓克力板，逃之夭夭。樋田淳也在逃亡的48天內，騎著單車走遍大江南北，甚至還假冒成環島背包客沿途籌措旅費，絲毫沒有被通緝的緊張感。

據了解，樋田淳也8月12日逃亡後，直到9月29日才重新被逮，逃亡期間他曾在大阪、香川、愛媛以及山口等4個府縣犯下7起強盜案。樋田目前因21起案件被起訴，其中有18件已經由法官審理，根據5月8日的審判結果，樋田的逃亡與竊盜等17起案件被判有罪，另外有3起搶劫致傷罪則是由審判員審理，最終判決結果將在7月3日出爐。

樋田淳也2018年8月8日因強制性交未遂等嫌疑遭到大阪府富田林警署再逮捕。同月12日晚間7時半左右，樋田與律師在接見室進行會面，律師在8時左右離開接見室，但當警署人員晚間9時45分進入接見室後，卻發現樋田淳也早已消失無蹤，只留下破裂的透明壓克力隔板。樋田在逃亡期間，曾騎著單車，假扮成環島背包客，甚至還明目張膽的與民眾合影、拉資金贊助，絲毫沒有掩飾自己的身分，直到48日後才終於被逮。

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