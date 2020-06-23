劍麟通過每股配息5元　殖利率5.31%！強化「核心技術+生產能量」更上一層樓

▲劍麟股東會。（圖／劍麟提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）23日舉行股東會，由董事長黃正怡主持。會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，配發率為57.74%。依23日收盤價格94.1元計算，現金殖利率達5.31%。

劍麟2019年全年合併營收為45.76億元，在汽車事業部營運規模穩定放大下，繳出年增8.33%成績，加上中國子公司申請盈餘轉增資，挹注一次性所得稅迴轉利益7405萬元，稅後淨利為6.56億元，年成長30.72%；稅後每股盈餘（EPS）8.66元，年成長30.62%。

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劍麟表示，2019年全年整體毛利率27.54%、營業利益率13.6%，全球車市受到全球經濟成長放緩與美中貿易戰影響，但受惠於集團兩大事業群的營運表現齊步向上，汽車事業部致力擴大營運規模，積極創造於單一客戶新產品開發的滲透率提升機會、優化產品組合等，推進高毛利產品出貨量持續穩健成長，貢獻汽車事業部營運表現逆勢成長並創近年來的高峰。

另外，劍麟展家事業部則透過環保產品的新市場切入、垂直整合併購德國子公司，雙事業體齊步挹注公司整體營收、獲利皆逆勢繳出年增率正成長的優異成績單。2019年股東權益報酬率為17.03%、資產報酬率13.16%。

劍麟指出，考量公司整體財務體質健全與營運資金充沛，股東會通過盈餘分配案，決議2019年配發每股5元現金股利，配發率達57.74%，且連續8年皆以現金股利配發為主，期將經營成果與全體股東分享，依23日收盤價格94.1元計算，現金殖利率達5.31%。

展望2020年，劍麟看好汽車事業部營運仍為驅動公司整體營運的成長引擎。雖今年全球景氣不確定性猶存，但為擴大劍麟汽車事業部於市場占有率表現，持續強化核心技術與生產能量，針對汽車安全關鍵零組件新產品的研發技術和設計進行升級強化，藉以提高產品市場競爭門檻，並利用物聯網與生產資料大數據，推動朝向設備智能化與工廠智慧化發展，加速提升附加價值與生產力。

此外，劍麟表示，旗下波蘭新廠已於今年第二季開始投入生產，雖量產初期短期受到新冠肺炎疫情防疫停工措施的衝擊，但目前已與主要客戶皆陸續復工，且公司仍密切掌握在手訂單出貨時程進度，以期新廠量產學習曲線逐步提升，對整體營運帶來正面的挹注。