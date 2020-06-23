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彰銀董事選後首表態　財長蘇建榮：尊重台新金賣股　獨董應為全體股東服務

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▲▼財政部長蘇建榮,彰銀,改選,金融遺產,國稅局,單一窗口查調。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長蘇建榮今日首次對彰銀選舉結果表態。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部蘇建榮今（23）日首度對彰銀董事改選表達看法，認為台新金如果要出售股權，財政部予以同意，但是他強調獨立董事服務的是全體股東、而不是特定股東，不應以特定股東的利益去干擾銀行經營。

財政部今日與金管會共同舉辦「各地國稅局同步提供受理查詢金融遺產服務」。由於上週五（19）日彰銀董事改選之後，公股陣營拿下五席一般董事、台新金則拿下一席自然人董事，以及三席獨立董事，全部掌握了彰銀的獨董，因此彰銀的經營權紛爭開端開始，董事會差點難產。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮表示，首先公股陣營還是有過半的席次；二是公股仍然掌有彰銀的經營權，未來公股還是會強化彰銀的財務以及業務等。

獨立董事的角色是要顧好全體股東的權益，而非特定股東的利益，而彰銀的獨立董事希望可以善盡獨立董事的責任，把彰銀這個銀行、金融機構經營好，而非特定股東的利益干擾銀行經營策略，也不樂見這種情況。

他說，財政部的五席董事會盡全力將彰銀改善經營和財務情況，對於常董的爭議，蘇建榮說金管會會有所解釋，就尊重金管會解釋。

有傳聞台新金將私募股票轉為公開發行，意思是要處分彰銀的股票，蘇建榮認為，彰銀要處分股票、要找誰賣，財政部都尊重，但是要遵守法規，例如5%要讓金管會知道，超過10%要金管會同意。但彰銀周五的選舉結果，蘇建榮僅說，這是各種情況的推演，而彰銀選舉結果也是推演結果的一種。

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