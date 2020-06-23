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波頓爆川普威脅日本「不付80億就撤軍」　日防衛相滅火澄清

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▲▼美國總統川普與前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合外電報導

美國前國安顧問波頓23日出版新書《事發之室：白宮回憶錄》，內容大爆川普的執政秘辛，其中更提到，川普曾威脅日本與南韓分別負擔80億（約新台幣2352億元）、50億美元（約新台幣1470億元）的防衛費用，否則就要全面撤回駐地美軍。波頓此番言論瞬間引起各界譁然。對此，日本防衛大臣河野太郎23日澄清，「對於這件事，美國從未對我們提出任何要求。」

根據《產經新聞》報導，就美國前國安顧問波頓在新書中爆料川普威脅日本不支付80億美金（約新台幣2352億元）的駐軍防衛費，就要全面撤離駐日美軍一事，日本防衛大臣河野太郎23日在記者會上表示，「川普總統到目前為止曾經針對各種議題，發表各種看法，我方沒有一一對外回應的必要。」河野也稱，「對於駐留經費的議題，雙方都還未進入交涉，美國也沒有對我方提出任何要求。」

對於波頓發表新書一事，河野表示，目前還沒有買到新書，不過近期會購買電子版的《事發之室：白宮回憶錄》。他說，「我很期待閱讀他的新書。」

綜合韓聯社、共同社等外媒報導，川普近年來多次提及駐外軍隊分攤費用，日本、南韓都是目標國家之一。波頓在新書中提到，川普曾針對駐韓美軍分攤費用表態；當時川普說，「如果我們得不到那50億美元（約新台幣1470億元）（駐軍分攤費），我們就離開那裡……我們在南韓貿易這一塊已經損失380億美元（約新台幣1兆1174億元）了。」

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