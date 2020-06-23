20歲女懷孕怕被罵！產子後裝袋「丟下2樓」　清潔員目睹嬰屍嚇歪：什麼都吃不下了...

▲20歲女子擔心被媽媽知道會挨罵，竟狠心殺死兒子。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

巴西近日發生一起棄養殺嬰案件！一名20歲年輕媽媽10個月前誕下親生骨肉，不過她不敢讓家人知道這件事，某天居然狠下毒手，將兒子裝在袋子裡從2樓往下扔，直到一名清潔工人經過，發現袋內佈滿鮮血，之後打開袋子看到孩子的雙腳後嚇歪了，於是請警方來處理。

綜合外媒報導，這位年輕媽媽10個月前為肚子痛跑去上廁所，結果竟然生下一名男嬰，但她不敢讓家人知道自己懷孕，還把孩子生了下來，並且將兒子裝進垃圾袋，並且從聖保羅一棟大樓的二樓往外扔下。

▲大樓清潔員發現有一包垃圾不停滲出血水。（示意圖，與本文無關／pixabay）

事隔多日，大樓清潔員佩雷拉（Cristiane Pereira）在檢查垃圾桶時，意外發現這名男嬰，她向當地媒體表示，她先是提起垃圾袋，結果發現裡頭都是鮮血，原本以為只是新鮮的豬肉，所以就把袋子放回去，不久後再回來看，竟然看到裡面有一雙腳，讓她嚇得立馬報警。

佩雷拉事後仍驚魂未定：「當下我開始顫抖，因為我從未想像自己會經歷這一刻，我是媽媽，我也有孫子，所以我永遠不會希望這種情況發生在我的家庭中。我現在吃不下任何東西，因為那個影像時不時地會我跑進我腦海中。」

報導中指出，如果孩子的媽殺嬰罪名成立，可能會服刑2至6年。

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